Guida senza patente auto priva di assicurazione: multato per la seconda volta in pochi mesi

Guida senza patente e mancata assicurazione, sono queste le violazioni accertate e contestate ieri a carico del conducente di un’auto dalla Volante della Questura durante il servizio di controllo del territorio.

Infatti, ieri verso le 11.00, durante il servizio di pattugliamento, la Volante ha fermato per un controllo, in Largo Francia, una Fiat Punto con 4 persone a bordo. Da un primo controllo dei documenti è emerso che la polizza assicurativa dell’auto era scaduta e il conducente, un cittadino straniero di 35 anni, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale risultava privo di patente di guida.

Esperiti gli accertamenti di rito e verificate le irregolarità dei documenti di circolazione e del veicolo fermato, gli Operatori di Polizia hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il conducente per aver condotto un veicolo senza patente, commettendo violazioni gravi e soprattutto mettendo in pericolo gli altri. A tale scopo si precisa che solo poco mesi fa la stessa violazione era stata accertata e contestata allo stesso dalla Polizia Municipale di Grosseto, che lo aveva sanzionato perché contravventore all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile e al possesso di patente di guida, con contestuale sanzione accessoria del sequestro del veicolo.