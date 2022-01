Incentivi per imprese, cooperative, professionisti: una guida per orientarsi

Imprese grandi, medie, piccole e piccolissime di tutti i settori, cooperative, professionisti o associazioni e reti professionali, chiunque voglia investire nella propria azienda o migliorare le proprie capacità di stare sul mercato grazie alla ricerca o all’innovazione troverà, sul sito della Regione, uno strumento aggiornato per individuare le opportunità che meglio si adattano al suo caso. E’ stata aggiornata ai primi di gennaio la “Guida di orientamento agli incentivi per le imprese“, curata dalla direzione Competitività territoriale e Autorità di gestione settore politiche e iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti.

Nella guida, edizione anno XIV, n.4, gli interessati possono trovare tutte le informazioni di primo orientamento sulle agevolazioni a cui possono accedere.

Per ricevere per posta elettronica la guida in pdf basta iscriversi alla lista di distribuzione dalla pagina web www.liste.regione.toscana.it/mailman/listinfo/catalogo.incentivi.

Scarica la guida