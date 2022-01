Assegno unico universale per 36mila figli in Maremma: ecco la guida al nuovo sostegno

L’assegno unico universale interesserà nella provincia di Grosseto circa 36mila figli tra bambini e ragazzi fino a 21 anni di età. E’ la stima di Coldiretti Grosseto in relazione all’avvio delle domande per l’assegno unico che accompagnerà i figli dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con redditi minimi o siano impegnati nel servizio civile universale.

La corsa per beneficiare alla nuova prestazione di sostegno è subito decollata nei patronati di Epaca Coldiretti in tutto il territorio provinciale, dove si sono già registrate molte richieste di informazione tanto è l’interesse nei confronti di una misura per il quale si può già fare domanda ma che sarà erogata dal mese di marzo 2022.

L’assegno unico – spiega Coldiretti – è una prestazione erogata mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari con figli minorenni o figli di età inferiore a 21 anni (con determinate condizioni) o figli a carico con disabilità (senza limiti di età) che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori. La prestazione è erogata per dodici mesi dal primo marzo 2022 al 28 febbraio 2023 e la domanda dovrà essere ripresentata alla scadenza.

L’assegno unico – chiarisce Coldiretti – spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, compresi gli imprenditori agricoli e i loro eventuali coadiuvanti) senza limiti di reddito. L’importo dell’assegno è commisurato sulla base dell’Iseem tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un Isee, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo previsto per ciascun figlio.

L’assegno unico, ricorda Coldiretti, sostituisce da marzo 2022 le seguenti prestazioni: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani), l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè) e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, restano invariate le previgenti detrazioni fiscali per figli a carico e i vecchi assegni a nucleo familiare. Coldiretti ricorda inoltre che per ottenere l’assegno unico è necessario avere già un Isee in corso di validità e presentare domanda telematica all’Inps anche attraverso il patronato Epaca Coldiretti. Resta la possibilità di presentare l’Isee anche in un momento successivo alla domanda di assegno unico. In questo caso sarà l’Inps ad effettuare il ricalcolo dell’importo spettante. L’assegno unico universale spettante sarà erogato direttamente dall’Inps sull’Iban di uno (o di entrambi i genitori) indicato nella domanda.

C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per presentare la domanda di assegno unico famigliare senza perdere il diritto agli arretrati maturati da marzo. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. Gli uffici di Coldiretti dislocati sul territorio, a Grosseto 0564.438928, Albinia 0564.871415, Ribolla 0564.579274, Manciano 0564.629362, Sorano 0564.633410 e Arcidosso 0564.968359, sono a disposizione per la presentazione del modello Isee e delle domande di assegno unico all’Inps.

Per informazioni www.grosseto.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto e pagina ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.