Guerra in Ucraina: il vescovo Giovanni presiede preghiera in comunione con il Papa

Venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, giorno scelto da papa Francesco per consacrare al cuore di Maria la Russia e l’Ucraina, il vescovo Giovanni presiederà un momento di preghiera diocesano.

Il Vescovo ha scelto la chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, l’unica in città dedicata alla Madonna, e nella quale opera come aiuto don Vitaliy Perih, sacerdote ucraino greco-cattolico.

Come scritto dal Papa nella lettera inviata a tutti i vescovi del mondo, quello di venerdì “vuol essere un gesto della Chiesa universale, che in questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza e affida l’avvenire dell’umanità alla Regina della pace“.

Il vescovo Giovanni, dunque, alle 18 celebrerà la Messa, al termine della quale innalzerà la preghiera per l’atto di consacrazione.

“Chiedo a tutti coloro che possono di essere presenti a questo momento – raccomanda il Vescovo –. In modo particolare i religiosi, le religiose, i rappresentanti dei movimenti e aggregazioni ecclesiali, perché sia un momento davvero di tutti. Raccomando ai sacerdoti che non possono essere presenti perché impegnati nelle rispettive parrocchie, a dedicare, nel pomeriggio, un momento di preghiera a Maria in comunione con il Santo Padre Francesco e con me. In questo momento tanto doloroso per la vita del mondo, come credenti in Cristo non possiamo dimenticare che la carità operosa, che abbiamo toccato con mano in queste settimane, non va mai disgiunta dalla preghiera“.