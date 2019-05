Amministrative, Amati: “Scelta della Lega ha disorientato gli elettori”

Guendalina Amati e Fabrizio Rossi, rispettivamente esponente e portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, fanno il punto della situazione sul post-voto ad Arcidosso.

“Mi ero resa disponibile – dichiara Guendalina Amati – a essere la candidata sindaco di tutto il centrodestra unito e di tantissime parti della società civile del mio paese, ma purtroppo questo, come tutti ben sanno, non si è poi verificato perché la Lega locale, come in altre situazioni, vedi ad esempio nel comune di Seggiano e a Roccastrada, ha fatto altre scelte disorientando gli elettori di centrodestra. I risultati hanno dimostrato questo. Ad Arcidosso, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia, coerentemente facilitavano la nascita della mia lista, alcuni esponenti della Lega locale sostenevano un uomo notoriamente di sinistra, onesto e apprezzato, ma più a sinistra del Pd. Non a caso la frammentazione ha facilitato la riconferma del Pd, con Jacopo Marini, facendo balzare all’attenzione delle cronache che una parte consistente di elettori della Lega alle europee ha votato alle amministrative il sindaco uscente, per impedire un ulteriore spostamento a sinistra dell’asse politico comunale” .

“Questa loro scelta – continua Amati – ha portato così a disperdere energie e consensi che se fossero confluiti in un centrodestra unito, vedi Castel del Piano con Michele Bartalini, sicuramente avrebbero portato ad altri risultati. Ormai questo è storia. Io e tutta la mia lista, eletti e non eletti, continueremo il nostro impegno per far rinascere Arcidosso“.

“Come lista – commenta Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – ‘Rinasci Arcidosso!’ ha preso quasi 400 voti, con una percentuale di oltre il 17%, ed eletto in consiglio comunale 2 rappresentanti“.

“Da più parti si vociferava maliziosamente – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia – che prima del voto ‘Rinasci Arcidosso!’ veniva dato al 6-7% e accreditato di circa 150-200 voti. Bene, invece il risultato scaturito dalle urne ci ha visto più che raddoppiati nei consensi. Questo significa che noi eravamo sulla giusta strada e che forse altri dovranno interrogarsi su alcune candidature, che nulla o poco avevano a che fare con il centrodestra, vincente d’ovunque in Italia”.

“La prova tangibile – continua Fabrizio Rossi – è nei dati usciti dalle urne. Tutto il centrodestra unito ha ampiamente battuto il Pd alle europee, relegando il Pd all’angolo. Alle amministrative il sindaco uscente del Pd è stato confermato. La scelta della dirigenza locale della Lega di appoggiare apertamente Lazzeroni, il quale aveva pubblicamente dichiarato di non volere appoggi dalla destra, ha inevitabilmente disorientato l’elettorato che non ha colto, da un lato, le ragioni politiche di questa incomprensibile scelta, dall’altro il disegno politico del partito più importante del centrodestra, che appoggiava un esponente della sinistra cosiddetta arcobaleno. Ecco che, così facendo, è stato fatto un grosso assist alla riconferma di Jacopo Marini nella poltrona di primo cittadino per altri 5 anni“.

“Sono fiera del risultato raggiunto – conclude Guendalina Amati – e ringrazio tutta la squadra che con me ha condiviso questa campagna elettorale. Questo sarà il nostro punto di partenza, per fare un’opposizione seria e sempre al fianco dei cittadini. Con le nostre idee e senza rinnegare niente. Ho già in mente alcune cose da denunciare al sindaco Marini che non vanno. A breve uscirò con un comunicato in merito”.