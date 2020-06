Strada di Stribugliano, Amati: “Bene lavori della Provincia, mantenuto mio impegno elettorale”

“Tra il mese di aprile e di maggio dell’anno passato, in piena campagna elettorale per le amministrative, decisi di farmi carico, come candidato a sindaco per il Comune di Arcidosso, delle decine e decine di proteste che venivano dagli abitanti della frazione di Stribugliano per lo stato in cui versava la strada provinciale che collega la frazione arcidossina, con Roccalbegna, Cana, sino ad arrivare ad Arcille”.

A dichiararlo è Guendalina Amati, capogruppo del gruppo di minoranza “Rinasci Arcidosso”.

“Ricordo benissimo che in quel momento nessuno si era interessato alla questione – prosegue la capogruppo di ‘Rinasci Arcidosso’ -: né l’uscente amministrazione comunale di Arcidosso a trazione piddina, né gli altri candidati sindaco in competizione con la sottoscritta per le elezioni 2019. In un affollato incontro con la cittadinanza, promisi che avrei fatto di tutto per trovato la soluzione a quell’annosa questione. Ricordo che presi immediatamente contatto con i vertici della Provincia di Grosseto, i quali confermarono che nessuno aveva sollevato l’urgenza di fare quei lavori sulla strada per Stribugliano. Il consigliere Biagioni, assieme alla sottoscritta, nei giorni seguenti fece anche un sopralluogo per verificare sia il luogo sia i lavori che avrebbero dovuto essere effettuati. Da quel momento in poi vi furono incontri, telefonate e ulteriori colloqui, tutti volti alla risoluzione del problema”.

“Ho voluto aspettare l’ufficializzazione da parte del presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, anche se i lavori in questione sono stati terminati già da più di un mese, per ringraziare lui e il consigliere provinciale Marco Biagioni per l’impegno che hanno preso e portato a termine – continua Guendalina Amati -. In una società dove in tanti fanno delle promesse elettorali che poi sistematicamente non vengono mantenute, per poi dagli stessi essere riproposte alla tornata elettorale successiva, la sottoscritta, a differenza di altri, in campagna elettorale ha detto di impegnarsi per la risoluzione del rifacimento e della sistemazione della strada, così da essere di nuovo aperta e fruibile a moto, auto e biciclette, e alla fine così è stato”.

“Anche se non stata eletta a guidare il Comune di Arcidosso – conclude Guendalina Amati –, ho mantenuto la parola data e la promessa si è realizzata. Questo sta a significare che la politica, a volte, non è solo fatta da vuote parole e che i fatti, in questo caso la sistemazione della strada per Stribugliano, si possono fare in sinergia. Basta volerlo”.