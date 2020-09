Regionali, Fratelli d’Italia: “Ottenuto un risultato storico sull’Amiata”

“Dal 2014, anno in cui entrai a far parte in Fratelli d’Italia, di strada ne è stata fatta, e tanta qui sull’Amiata“.

A dichiararlo è Guendalina Amati, coordinatrice del locale circolo Amiata di Fratelli d’Italia.

“È stato un cammino lungo – spiega Amati – e per certi versi anche lento, vista la velocità di come si muove tutto oggi, compresa la politica, ma che nella zona amiatina ci ha visti crescere, passo dopo passo, fino a raggiungere il risultato attuale, che sulla zona amiatina si attesta mediamente attorno al 17,50%, con punte di oltre il 27%, come lo storico risultato che abbiano ottenuto nel comune di Arcidosso. Infatti, passare dal dato delle regionali 2015, dove Fratelli d’Italia sull’Amiata aveva raccolto mediamente il 7,80%, all’attuale 17,40%, ci riempie di orgoglio, in special modo in un terra, come quella del comprensorio amiatino, dove la sinistra l’ha sempre fatta da padrona. Per questo ringrazio, a nome del partito, tutti gli elettori che mi hanno personalmente votato e che hanno scelto Fratelli d’Italia“.

“Ad Arcidosso – prosegue Guendalina Amati – poi è arrivato un risultato eccezionale, con la percentuale più alta ottenuta da Fratelli d’Italia a livello toscano. Segno che anche l’Amiata si è finalmente svegliata da quel torpore con il quale la sinistra l’aveva purtroppo per decenni abituata, e che da oggi, con gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia, è pronta a quel cambio di passo che serve per ridare forza a tutta la comunità. Il risultato ottenuto non è certo un punto d’arrivo, ma una tappa di partenza per avviare il nostro percorso politico in vista delle prossime sfide elettorali. Continueremo a lottare, giorno per giorno, a favore del nostro territorio e dei cittadini, per ottenere quello che tutta l’Amiata davvero merita. Continueremo a lavorare a testa bassa, con la coerenza, il rispetto, la correttezza, l’impegno e la passione che ci hanno sempre contraddistinto e che sono i fondamenti essenziali per chi decide di fare politica per il bene dei cittadini e delle comunità territoriali, e non solo per tornaconto personale”.

“Dopo le elezioni in tanti si dichiarano vincitori. Ma i dati non mentono e nemmeno i numeri. Basta guardare le percentuali per vedere che Fratelli d’Italia è una realtà forte e consolidata non solo sull’Amiata, ma anche su tutto il territorio provinciale, dove con gli oltre i 16.000 voti ottenuti lo scorso 20 e 21 settembre, fanno del nostro partito una vera potenza della destra maremmana. Ricevere poi, le tantissime attestazioni di stima – conclude Guendalina Amati –, alcune delle quali anche da chi è politicamente lontano da noi, ci hanno fatto capire ancora una volta, e soprattutto ci hanno convinto, che la sottoscritta e Fratelli d’Italia sono sulla buona strada e che il lavoro duro alla fine paga. Fratelli d’Italia c’è, cresce, vince e da oggi è una realtà con la quale tutte altre forze politiche dovranno confrontarsi prima di muoversi”.