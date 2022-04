Gué Pequeno sbarca al Disco Village: il rapper sarà protagonista di un djset

Al Disco Village arriva Gué Pequeno con un altro evento imperdibile. Dopo il successo del Pagante, sabato 30 aprile l’ospite d’eccezione della discoteca della costa maremmana è uno dei rapper più amati in Italia: Cosimo Fini, in arte Gué Pequeno. L’artista sarà protagonista di un djset.

Il rap è sempre stata la sua passione: i primi demo li ha registrati a soli 17 anni insieme con Dargen D’Amico. Il successo arriva con i Club Dogo, gruppo formato da Guè Pequeno, Jake La Furia e Don Joe. Da 16 anni lavora come solista: a fine 2021 è uscito “Guesus”. Il disco doveva avere una presentazione live prima a dicembre 2021, poi il 24 febbraio 2022 con un concerto di Gué Pequeno al Fabrique di Milano: ma gli appuntamenti sono saltati a causa della situazione pandemica, però sono solo rimandati. Questa stagione sarà l’occasione per presentare il nuovo lavoro e per tornare a incontrare i suoi fan.

Il djset di Guè Pequeno non è l’unica sorpresa della serata: oltre al Disco Village, sarà aperto anche il privé Baluba, con la sua atmosfera glamour e ricercata. Per informazioni, cell. 331.9114998 oppure sito www.discovillage.it: la discoteca si trova in via Sanzio a Follonica e l’apertura è prevista alle 23.