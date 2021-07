Disservizi telefonia mobile nella frazione: giovedì sarà ripristinata la copertura

A partire da giovedì 22 luglio la copertura della telefonia mobile a Borgo Carige dovrebbe tornare regolare. La comunicazione è arrivata ieri dall’operatore telefonico, contattato dall’amministrazione di Capalbio dopo che alcuni cittadini della zona aveva segnalato il disservizio.

“A seguito dell’incendio del 2 luglio scorso che ha interessato la zona di Borgo Carige – spiega il vicesindaco Giuseppe Ranieri – abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di molti residenti, che non avevano la consueta copertura telefonica. Un disagio, soprattutto nel periodo estivo, quando il nostro territorio accoglie molti turisti o proprietari di seconde cose che spesso gestiscono da remoto la loro attività lavorativa. Per questo ci siamo subito mossi, contattando l’azienda Inwit, Infrastrutture Wireless Italiane Spa, che gestisce le infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche. La Inwit ci aveva rassicurato sul fatto di aver portato avanti tutte le analisi e le verifiche necessarie e di aver valutato che l’incendio non avesse danneggiato le infrastrutture di loro competenza, ma, nonostante questo, nei giorni scorsi, le utenze di Vodafone hanno registrato numerosi problemi di copertura.

Ieri, finalmente, abbiamo ricevuto comunicazione dal gestore che ci ha informati di aver ricevuto ieri i materiali necessari per ripristinare il corretto funzionamento del ripetitore. I lavori per l’installazione dei nuovi cavi inizieranno domani mattina e quindi, salvo ulteriori imprevisti, entro giovedì sarà risolto il problema. Ci auguriamo che i tempi indicati siano quelli effettivi per la riattivazione del consueto servizio e rassicuriamo tutti i cittadini che continueremo a vigilare e fare la nostra parte, perché anche le utenze di Borgo Carige siano debitamente servite”.