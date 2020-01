Guasto alle linee telefoniche: sospese le attività al call center del Cup

L’Azienda Usl Toscana sud est informa che, a causa di un temporaneo guasto alle linee Telecom, il servizio di call center del Cup sarà sospeso per l’intero pomeriggio di oggi. I tecnici della compagnia telefonica stanno lavorando per risolvere quanto prima il problema e ripristinare la regolare attività.

L’Azienda si scusa per il disagio ai cittadini, non dipeso dalla propria volontà, e ricorda che per prenotazioni e disdette di visite ed esami è sempre possibile rivolgersi agli sportelli Cup e alle farmacie comunali e private autorizzate o usufruire del servizio di prenotazione online all’indirizzo https://prenota.sanita.toscana.it/.