Guasto alla linea Telecom, farmacia non può lavorare: “Leso il diritto alla salute”

Da oltre un mese la dottoressa Lucia Ugurgieri, della farmacia Zingoni di Cinigiano, non può di fatto svolgere la propria professione di farmacista a causa di un guasto alla linea dati (dapprima anche a quella voce), che impedisce l’utilizzo di tutte le apparecchiature connesse alla rete.

“Il guasto sta causando gravissimi danni non solo alla farmacia, ma più in generale a tutta la comunità di Cinigiano, vista l’impossibilità della farmacista di validare le prescrizioni mediche e pertanto di consegnare i farmaci – spiega l’avvocato Riccardo Cavezzini, legale della dottoressa -. Di fatto, l’assenza di linea dati sta ledendo il diritto costituzionale alla salute di un’intera comunità. Evidente come il suddetto disservizio stia causando un gravissimo danno non solo alla farmacia Zingoni, ma più in generale a tutta la comunità amiatina, per lo più composta da persone anziane e pertanto impossibilitate a raggiungere altre farmacie site a diversi chilometri di distanza“.

Nonostante i ripetuti solleciti e la vane promesse, nessun tecnico di Telecom Italia S.p.A. è intervenuto per la risoluzione del guasto, tanto che la dott.ssa Ugurgieri si è vista costretta a rivolgersi all’avvocato Riccardo Cavezzini, il quale, dopo aver formalizzato ulteriori reclami, ha depositato presso il Tribunale Civile di Grosseto il ricorso d’urgenza, chiedendo al Giudice di ordinare l’immediato ripristino della linea al fine di permettere alla dott.ssa Ugurgieri di poter svolgere la propria attività e di fornire un servizio fondamentale per tutta la popolazione.

Nei prossimi giorni verrà fissata l’udienza per la discussione del ricorso e la dott.ssa Ugurgieri spera di poter finalmente tornare a svolgere la propria professione.