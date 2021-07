Guasto all’acquedotto delle Corti Nuove: erogazioni d’acqua discontinue, operai al lavoro

Da alcuni giorni alle Corti Nuove di Follonica si stanno verificando alcuni disagi a causa di un guasto all’acquedotto duale, ovvero quel tipo di acquedotto con molteplici tubazioni, destinate a distribuire acqua di diversa qualità in funzione del suo impiego: una rete è destinata all’uso umano e alimentare, e in questo caso la qualità dell’acqua è fondamentale, un’altra è destinata a tutti gli altri usi (scarichi e irrigazione ad esempio), per i quali è sufficiente l’acqua dei pozzi. Il problema che si è verificato riguarda quest’ultimo tipo di rete.

Il servizio alle Corti Nuove è gestito dal Comune di Follonica e gli operai stanno lavorando per risolvere il problema quanto prima. L’impianto per l’irrigazione e gli scarichi è normalmente programmato per funzionare dalle 21 alle 7, ma, visti i lavori in corso, gli orari potrebbero subire dei cambiamenti con erogazioni discontinue ed irregolari, determinate dalle perdite che gli operai stanno cercando di individuare e riparare.

Nei prossimi giorni verranno predisposti impianti provvisori, finalizzati al collegamento diretto dei pozzi con la rete di distribuzione, bypassando le vasche di accumulo, fonti delle principali cause di dispersione dell’acqua. Il servizio tornerà a funzionare, ma con possibilità di pressione ridotta nelle reti destinate all’irrigazione dei giardini. Rimarranno invece regolarmente funzionanti gli scarichi dei servizi igienici.