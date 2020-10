Guasto alle linee Telecom: utenti risarciti e ripristino del servizio dopo ricorso in Tribunale

Una studentessa universitaria residente a Roccalbegna, un alimentari della frazione di Murci ed alcuni anziani residenti nel Comune di Roccalbegna avevano subito dei gravissimi disservizi a causa del mancato funzionamento della linea voce e della linea dati.

Nonostante i reiterati solleciti effettuati direttamente dai titolari delle utenze, il guasto continuava a persistere senza alcun intervento risolutivo.

In tutti i casi sussistevano ragioni d’urgenza connesse o all’età avanzata dei titolari della linea oppure ad esigenze di natura aziendale o di studio.

Tutte queste persone hanno dunque deciso di rivolgersi al proprio legale di fiducia, l’avvocato Riccardo Cavezzini, al fine di porre fine a simili incresciose situazioni.

Il legale, come già fatto in altri casi, ha optato per il deposito del ricorso d’urgenza, motivato dalle suddette ragioni di assoluta urgenza.

In tutti questi casi, a seguito del deposito presso il Tribunale Civile di Grosseto del ricorso, Telecom Italia S.p.A. ha ripristinato il guasto che aveva interessato le linee voce e dati, consentendo a tutte le persone di poter tornare a fruire dei servizi contrattualizzati.

Nello specifico, nell’alimentari della piccola frazione di Murci, nel comune di Scansano, l’assenza di linea aveva creato gravissimi danni alla titolare, la quale non aveva neppure potuto consegnare le mascherine fornite dalla Regione Toscana.

Da inizio dicembre 2019, la linea dati della famiglia, contrattualizzata con Telecom Italia S.p.A., risultava essere non funzionante con tutte le palesi conseguenze negative e le problematiche che tale disservizio può provocare.

Relativamente al caso della studentessa universitaria, il padre titolare della linea aveva provveduto immediatamente a sollecitare una celere risoluzione del guasto, ma purtroppo senza esito e si era visto pertanto costretto a rivolgersi al proprio legale di fiducia, l’avvocato Riccardo Cavezzini, il quale dopo ben quattro reclami che non avevano portato alla risoluzione concreta del guasto, aveva depositato il ricorso d’urgenza presso il Tribunale di Grosseto, chiedendo al Giudice di ordinare a Telecom Italia S.p.A. un celerissimo intervento risolutivo.

“Finalmente i suddetti guasti sono stati risolti e tutti i predetti soggetti hanno potuto nuovamente connettersi nonchè effettuare e ricevere chiamate – dichiara l’avvocato Cavezzini –. Il Tribunale di Grosseto ha prestato grande attenzione anche all’età avanzata dei titolari delle linee ed ai problemi di salute di alcuni di loro, considerati un valido motivo d’urgenza per l’emissione delle ordinanze di ripristino immediato della linea, in una zona dove peraltro la ricezione delle utenze mobili è molto limitata. Una volta ottenuto l’obiettivo principale del ripristino del guasto, è stato raggiunto con Telecom Italia S.p.A. anche un accordo in ordine all’indennizzo ed al risarcimento dei danni subiti dagli utenti“.

“Purtroppo la nostra zona è tristemente note per tali disservizi telefonici, che si auspica possano essere per lo meno in parte risolti dall’attivazione della fibra – termina l’avvocato -. Anche il mio studio legale è rimasto isolato per oltre una settimana e mi sono visto costretto a depositare un ricorso d’urgenza, così come è accaduto per due tabaccherie nel comune di Roccalbegna e per un rinomato forno della frazione di Santa Caterina”.