Isola del Giglio: dopo due mesi di ricovero guarito l’ultimo abitante positivo al Covid

“Situazione contagi stabile con zero casi registrati, ad oggi, a partire dall’inizio del mese di dicembre“.

A dare l’annuncio è il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli.

“Nella giornata di ieri è stato dimesso dal Misericordia, perfettamente guarito, Beppe, l’ultimo paziente gigliese rimasto ancora a combattere contro gli effetti del contagio – spiega il sindaco –. A più di due mesi di distanza dal primo ricovero, la persona colpita dal covid, anche in forma abbastanza grave, rientra al proprio domicilio potendo così ‘riabbracciare’ la moglie ed i suoi parenti più stretti. Ho parlato telefonicamente con l’interessato, l’ho sentito con il giusto morale e con la voglia di recuperare quanto prima la sua forma. Anche per lui l’odissea è terminata ed il periodo di Natale gli permetterà di riprendersi gli affetti ed il normale stato di salute. L’amministrazione gli invia gli auguri più sinceri ed esprime il bentornato a casa da parte dell’intera comunità e la felicità di tutti per il lieto fine di una vicenda che aveva messo in forte apprensione tutta la cittadinanza fin dal mese di ottobre“.

Raccomandazioni per le festività natalizie

“Il nuovo Decreto emanato dal Governo, nell’approssimarsi del periodo natalizio, invita i cittadini a non abbassare la guardia e di mantenere i comportamenti corretti anche per i momenti in cui le famiglie si riuniranno per le feste. Il rischio assembramenti è possibile e conseguente anche se tutti riconoscono che il periodo del Natale è carico di sentimenti e che non si può fare a meno dello scambio degli auguri. Quest’anno tutto ciò non sarà possibile, per la nostra salute, per la salute dei nostri familiari e per la salute degli anziani che abitano in ogni casa – termina Ortelli -. Su questo confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri cittadini, che non mancherà, chiamati ancora una volta a dare dimostrazione di grande correttezza e di sacrificio e nel rispetto delle normative entrate in vigore lo scorso 19 dicembre”.