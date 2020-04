Coronavirus: nessun nuovo caso sull’Amiata, prima persona guarita ad Arcidosso

Oggi sull’Amiata grossetana non si registrano nuovi casi di persone positive al Covid-19.

Il dato odierno scende a 33 casi, poiché c’è stato il primo guarito nel comune di Arcidosso:

Arcidosso 14 + 1 guarito (un decesso);

Castel del Piano 9;

Castell’Azzara 1;

Cinigiano 3;

Santa Fiora 5;

Seggiano 1.

A breve saranno comunicati i risultati dello screening effettuato presso le Rsa di Castell’Azzara e Santa Fiora.

Comportamenti

“I risultati che ci arrivano dal quadro nazionale e locale continuano ad essere incoraggianti, ma il momento per allentare la presa non è ancora maturo – spiegano i sindaci dei Comuni amiatini -. Intanto noi continuiamo a rispettare le regole rimanendo a casa. Si ricorda che è obbligatorio indossare le mascherine quando usciamo. I controlli delle Forze dell’Ordine stanno continuando e saranno puniti tutti coloro che non rispetteranno le norme previste, atte a contenere il virus“.

La situazione dei contagiati nella nostra provincia oggi resta ferma a 327 positivi, in quanto non sono stati rilevati nuovi casi.