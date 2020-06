Dal primo luglio attiva la guardia medica turistica, visite solo su appuntamento: ecco le sedi e gli orari

Riparte da mercoledì primo luglio la guardia medica turistica, attivata dalla Asl Toscana Sud Est negli stessi Comuni degli scorsi anni dell’ambito provinciale grossetano, il cui territorio è da sempre ad alta vocazione turistica.

La guardia medica turistica è un servizio assistenziale territoriale aggiuntivo rivolto alle persone non residenti, sia italiani che stranieri, in temporaneo soggiorno turistico.

Il servizio è diurno e soggetto a pagamento di un ticket, in misura differenziata per le prestazioni ambulatoriali e per quelle domiciliari: 10 euro per le visita breve finalizzata alla continuità terapeutica; 15 euro per le visite ambulatoriali; 25 euro per le visite domiciliari.

Nelle ore notturne è possibile rivolgersi alle postazioni di continuità assistenziale (ex guardia medica) con le modalità in essere e sempre dietro pagamento del ticket.

Quest’anno, in conformità con le prescrizioni anti-covid, tra cui il rispetto del distanziamento e il divieto di assembramenti, gli utenti possono accedere alla guardia turistica solo su appuntamento, contattando i numeri indicati di seguito.

Postazioni e orari di guardia medica turistica 2020

Zona Colline Metallifere – Amiata Grossetana – Grossetana

Follonica: dal primo luglio al 31 agosto, viale Europa presso il distretto sanitario. Tel. 0566.59527, dal lunedì al venerdì, e 0566.59618 il sabato e la domenica. Ambulatorio dalle 8 alle 20. Visite domiciliari dalle 15 alle 16.

Punta Ala: dal primo luglio al 31 agosto, via del Gualdo, 1, tel. 0564.921061. Ambulatorio: dalle 9 alle 15. Visite domiciliari dalle 14 alle 15.

Castiglione della Pescaia: dal primo luglio al 31 agosto, via Vittorio Veneto presso il distretto sanitario, telefono 0564.483083. Ambulatorio: dalle 8 alle 20. Visite domiciliari dalle 15 alle 16.

Marina di Grosseto: dal primo luglio al 31 agosto, via Granducato di Toscana 21-23, tel. 0564.483055. Ambulatorio: dalle 8 alle 20. Visite domiciliari dalle 15 alle 16.

Principina a Mare: dal primo luglio al 31 agosto, via del Pesce Luna 5, tel. 0564.31386. Ambulatorio: dalle 9 alle 15. Visite domiciliari dalle 14 alle 15.

Zona Colline dell’Albegna

Albinia: dal primo luglio al 31 agosto, via Maremmana 37, tel. 0564.869018. Ambulatorio: dalle 8 alle 20. Visite domiciliari dalle 15 alle 16.

Capalbio: dal primo luglio al 31 agosto, località Borgo Carige (sede 118), strada Pedemontana 27 presso la Croce Rossa, tel. 0564.890675. Ambulatorio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 15. Visite domiciliari dalle 14 alle 15.

Porto Santo Stefano: dal primo luglio al 31 agosto, lungomare Navigatori 36 presso distretto sanitario, tel. 0564.869004. Ambulatorio: dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20. Visite domiciliari dalle 18 alle 19.

Isola del Giglio: dal primo luglio al 31 agosto, Campese, via di Mezzo franco, tel. 0564.804177. Ambulatorio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 15. Visite domiciliari dalle 14 alle 15.

L’Azienda ricorda che per le emergenze sanitarie è attivo, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno il servizio del 118. Al numero 118 risponde la centrale operativa Siena-Grosseto, con personale sanitario qualificato, che assegna un codice di priorità, decide il mezzo di soccorso adeguato, tenendo conto delle condizioni cliniche e delle necessità della persona soccorsa.