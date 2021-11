Uso di fuochi d’artificio e petardi in sicurezza: i consigli dei Gruppi del Vicinato

Nell’approssimarsi delle prossime feste natalizie, con lo scopo di contribuire alla limitazione dei numerosi incidenti che ogni anno purtroppo accadono, il coordinamento dei Gruppi del Vicinato di Grosseto intende raccomandare a tutti la massima attenzione nell’uso dei fuochi e dei giochi pirotecnici.

A questo scopo, diffonde alcune utili informazioni e consigli per la sicurezza nell’uso di fuochi e giochi, da parte di Enzo Musardo, perito balistico forense, formatore nazionale dell’associazione Controllo del Vicinato, relatore di un convegno di successo con i ragazzi delle scuole, organizzato dal Comune di Grosseto su questo tema, nell’aula magna dell’Università di Grosseto il 12 dicembre 2019.

Il coordinamento Controllo del Vicinato di Grosseto, che intendeva ripetere in forma sistematica questo incontro in presenza, ha dovuto rinunciare anche per quest’anno, a causa del perdurare dell’emergenza pandemica e dell’aumento dell’indice di contagio del covid.

“Gli artifizi o giochi pirotecnici, per loro natura, sono prodotti intrinsecamente pericolosi, sensibili e vulnerabili agli urti, al calore ed all’umidità e per questo devono essere custoditi, maneggiati ed usati con attenzione – spiega Musardo -. I fuochi d’artificio regolamentari si dividono in:

artifizi di IV categoria;

giocattoli pirici di V categoria;

giochi pirici di libera vendita (o declassificati)

La IV categoria comprende fuochi d’artificio professionali (sfere pirotecniche, granate cilindriche, raudi o grossi petardi, etc) venduti in esercizi autorizzati (mai su bancarelle) ed impiegabili solo da esperti abilitati e con porto d’armi. La V categoria comprende artifizi di medie dimensioni, presso esercizi autorizzati con art. 47 del Tulps;, acquistabili e utilizzabili solo da maggiorenni. Per la IV e la V categoria, ogni acquisto è trascritto sul registro del venditore”.

“I giochi pirici di libera vendita per loro struttura non devono produrre effetti dirompenti (sono ad esempio piccole girandole, fiammelle, fontane, bengala, stelle filanti, vulcani, piccole fiaccole, etc.). L’uso è consentito all’aperto, rispettando le indicazioni sull’etichetta, mai all’interno o verso le case, mai rivolti contro persone, animali, piante e infiammabili. Sulla confezione di un gioco pirotecnico legale devono esserci i seguenti requisiti:

etichetta in italiano nr.DM. autorizzazione fabbricazione e vendita;

2. casa produttrice, Paese di produzione e importatore;

3. categoria di appartenenza e denominazione;

4. data di produzione e di scadenza;

5. peso dei materiali pirici attivi (nec);

6. chiare modalità d’uso in italiano, con distanze e precauzioni;

7. logo CE (attenzione a contraffazioni del marchio CE).

Mancando anche solo uno di tali requisiti, il prodotto è illegale ed è proibito il suo uso e il suo commercio. Il suo impiego può essere un serio pericolo perché non è garantita sicurezza e corretta funzionalità – sottolinea Musardo -. Si ricorda che la legge punisce la fabbricazione, la vendita, la detenzione e l’uso di oggetti pirotecnici illegali”.

“I buoni consigli per uno uso sicuro dei giochi pirotecnici:

1. non riporre i giochi vicino a fonti di calore, contenitori di gas, all’umido, ristretti in tasca o in auto;

2. durante l’uso non indossare indumenti sintetici, (acetati, pile, etc, possono incendiarsi facilmente anche con le scintille);

3. rispettare con accortezza le modalità d’uso indicate sul prodotto da attivare;

4. accendere solo un artifizio per volta e tenere lontano dal viso e altri prodotti. Proteggere occhi e mani;

5. impugnare il gioco pirotecnico a braccio teso, accendere sempre con una miccia o pezzo di carta, mai con fiammiferi o accendini;

6. non tenere mai in mano razzi accesi, candele, petardi o simili;

7. non attivare mai fuochi pirotecnici al chiuso, in casa o all’interno di auto, specie in movimento;

8. non dirigere mai razzi in direzione di persone, animali, auto, verso abitazioni, capannoni o contro materiali infiammabili;

9. non abbandonare mai i fuochi pirotecnici ancora in fase di funzionamento o inesplosi;

10. dopo lo sparo, attendere 15′, verificando che non si siano innescati incendi. In caso di pericolo, non intervenire e chiamare il 112.

In caso di malfunzionamenti o combustioni parziali, non tentare di riaccendere e non abbandonare il prodotto – spiega Musardo -. Attendere 30 minuti, quindi bagnare l’inesploso con acqua e rimuoverlo (un inesploso abbandonato è difettoso e può ancora innescarsi)“.

“Si consiglia inoltre di non attivare assolutamente mai fuochi pirotecnici:

1. durante manifestazioni pubbliche, all’interno di locali chiusi o di abitazioni;

2. per strade frequentate o in aree con presenza di persone o di animali;

3. in asili, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali;

4. in aree boschive o agricole con vegetazioni a rischi di incendi.

Considerare i danni da rumore per gli animali domestici e non sottovalutare i gas dannosi, i sali ed i metalli pesanti (per gli effetti dei colori) – termina Musardo -, rilasciati da combustione e deflagrazione”.