Controlli della Polizia in centro e in via Roma: il plauso dei Gruppi di Vicinato

Il coordinamento comunale dei Gruppi del Vicinato di Grosseto e tutti gli aderenti ai Controlli del Vicinato “ringraziano il Questore di Grosseto, Dott. Antonio Mannoni, tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, per la prontezza con cui hanno risposto alle criticità presentate dai referenti del Gruppo del Vicinato Grosseto Centro, e nello specifico, da parte dei Nuclei Controllo del Vicinato Via Roma e Palazzo Cosimini, all’assessore alla sicurezza del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, nel corso dell’incontro tenutosi all’Hotel Granduca, giovedì 11 novembre”.

“Si ringraziano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed inoltre l’infaticabile Polizia Municipale di Grosseto, nella persona del nuovo Comandante Alessio Pasquini, che ha proficuamente partecipato, in perfetta sincronia, alla brillante operazione comandata dal Questore – prosegue il comunicato dei Gruppi di Vicinato -. Grosseto è culla di una civiltà che non vuol più cantare di degrado e di abbandono, questi importantissimi segnali di controllo del territorio, in una zona così critica del ‘cuore’ della nostra città, ci danno la motivazione e la forza per continuare e rafforzare la nostra attività volontaria di cittadini del ‘buon vicinato’, nella collaborazione con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine”.