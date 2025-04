Open day al nido d’infanzia comunale: la struttura apre le porte a genitori e bambini

Manciano (Grosseto). Venerdì 4 aprile si terrà l’Open day al nido d’infanzia “La Tana dei Cuccioli”: l’appuntamento per le famiglie è dalle 16.30 alle 18.30, nella sede di via Turati 1, a Manciano.

Sarà un’occasione preziosa per genitori e bambini, che potranno visitare gli spazi del nido, conoscere il personale educativo, scoprire le attività proposte e respirare l’atmosfera che ogni giorno accoglie i più piccoli con professionalità, cura e attenzione. Per chi fosse impossibilitato a partecipare, sarà comunque possibile fissare un appuntamento per una visita alla struttura, chiamando il numero 339.2104807.

In questa occasione, l’amministrazione comunale desidera anche condividere con la cittadinanza un’importante novità: i lavori per la realizzazione del nuovo nido comunale di Montemerano sono quasi ultimati. Si tratta di un progetto fondamentale per il potenziamento dell’offerta educativa nel territorio comunale, volto a garantire servizi di qualità sempre più accessibili alle famiglie.

A breve verrà pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del nuovo nido, con l’obiettivo di attivare quanto prima questo nuovo presidio educativo, in continuità con l’esperienza positiva già in essere a Manciano. Il Comune conferma così il proprio impegno concreto nel sostenere l’infanzia e le famiglie, investendo risorse e progettualità per costruire un presente e un futuro sempre più accogliente e a misura di bambino.