Asili nido comunali: al via le domande per l’ammissione

Grosseto. Dal primo aprile sarà possibile presentare la domanda di ammissione agli asili nido comunali di Grosseto per l’anno educativo 2025/2026 secondo le seguenti modalità:

dal 1° aprile e fino al 30 aprile per i bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – Sezione grandi;

dal 1° aprile e fino al 30 aprile per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2024 – Sezione medi;

dal 1° aprile e fino al 3 giugno per i bambini nati dal 1° settembre 2024 al 31 maggio 2025 – Sezione piccoli.

Gli asili nido d’infanzia interessati sono “Il Sole”, “Il Canguro”, “L’Aquilone”, “La Mimosa”, “Il Cappellaio matto”, “L’Arcobaleno”, “Il Delfino” (Marina di Grosseto). Per il nido d’infanzia situato nella frazione, la priorità sarà data ai bambini residenti nella stessa.

I genitori interessati devono indicare almeno una preferenza per evitare l’esclusione dalla graduatoria. Sono considerate prioritarie le ammissioni per bambini con disabilità certificata o in situazioni di grave disagio sociale, con Isee non superiore a 7mila 500 euro.

La domanda, da compilare esclusivamente online tramite Spid o Cie, è raggiungibile sul sito del Comune di Grosseto, alla pagina https://www.comune.grosseto.it/app/uploads/2024/03/ALL.-A-Bando-Nidi-2025-2026-1.pdf, dove è possibile reperire tutte le informazioni utili relative alle modalità di compilazione e accedere alla piattaforma di iscrizione. Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 0564.488777, 0564.488778 o inviare un’email a servizieducativicomunali@comune.grosseto.it.