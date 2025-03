Gli studenti celebrano la Giornata in ricordo delle vittime delle mafie: tutte le iniziative

Table of Contents

Follonica (Grosseto). Follonica ha reso omaggio alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie con una serie ricca di eventi che ha coinvolto studenti, docenti e cittadini.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena, ha avuto come ospite d’eccezione Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino e responsabile della Casa di Paolo a Palermo.

L’evento si è articolato in un Percorso della Legalità, che ha attraversato la città toccando luoghi simbolici realizzati dagli studenti dal 2018 ad oggi. La giornata si è poi conclusa con un incontro pubblico, arricchito dall’intervento di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino e fondatore del movimento delle Agende Rosse.

Il Percorso della Legalità

Il corteo è partito dalla scuola primaria Don Milani, dove i partecipanti si sono raccolti accanto all’ulivo gemellato con quello di Via D’Amelio, simbolo di memoria e resistenza. Successivamente, il cammino ha fatto tappa al Parco di Paolo (ex parco di Via Romagna), dove è stata collocata una panchina dedicata a Rita Atria, giovane testimone di giustizia, realizzata dalle alunne e dagli alunni dell’istituto comprensivo.

Il percorso è poi proseguito fino al ponte Peppino Impastato e Felicia Bartolotta, intitolato al giornalista ucciso dalla mafia e alla madre, simbolo della lotta per la verità. L’ultima tappa ha condotto alla scuola secondaria Arrigo Bugiani, dove gli studenti hanno presentato il murales della legalità, espressione artistica del loro impegno civile.

Durante il tragitto, gli alunni delle scuole dell’Infanzia Il Fontino e i Melograni, delle scuole primarie Don Milani e Bruno Buozzi e della scuola secondaria Arrigo Bugiani hanno offerto performance musicali e artistiche, rendendo omaggio ai valori della legalità attraverso l’arte e la musica.

Incontro pubblico in Sala Allegri

La giornata si è conclusa nella Sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda, dove si è tenuto un incontro aperto alla cittadinanza, moderato da Benedetta Rustici. Protagonisti del dibattito sono stati gli alunni delle classi IV A-B e V A-B-C della scuola primaria Don Milani e delle classi II B e II E della scuola secondaria Bugiani, che hanno condiviso interventi, riflessioni e domande sul tema della legalità.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento in collegamento di Salvatore Borsellino, che ha offerto una preziosa testimonianza sull’importanza della memoria e dell’impegno quotidiano nella lotta contro le mafie.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di grande valore educativo e civile, sottolineando il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella costruzione di una società fondata sui principi della giustizia e della responsabilità collettiva.