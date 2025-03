“Ri-creazione”: 125 studenti partecipano al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

Santa Fiora (Grosseto). Sono iniziate a Santa Fiora le attività di “Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto …e ritorno. La via delle 4 R”, il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana che festeggia la sua decima edizione.

Anche per questo anno scolastico è molto attiva la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune: sono 125 i ragazzi che partecipano al progetto, conoscendo il mondo dei rifiuti tra laboratori e lezioni in classe. Questa mattina, l’assessore all’ambiente Serena Balducci ha voluto partecipare di persona ad una delle lezioni in programma, facendo visita ai ragazzi.

“Siamo molto contenti della risposta avuta dai nostri istituti scolastici – commenta Serena Balducci, assessore all’ambiente -, che conferma l’attenzione della nostra comunità verso le tematiche ambientali, un argomento che ci sta molto a cuore. Investire sull’educazione dei più giovani è fondamentale per costruire una cultura del rispetto e della cura dell’ambiente che, siamo certi, porterà frutti duraturi. Con il progetto ‘Ri-creazione’, i ragazzi non solo imparano a conoscere il ciclo dei rifiuti, ma sviluppano anche una maggiore consapevolezza sulle scelte quotidiane che influenzano il nostro ecosistema. Il nostro impegno è di continuare su questa strada, affinché i giovani possano essere i protagonisti di un futuro più sostenibile.”

A Santa Fiora, sono 8 le classi che partecipano a “Ri-creazione”, per un totale di 125 ragazzi: la prima, la seconda e la terza della scuola secondaria “D. Bulgarini” e la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta della primaria “M. Pratesi”.