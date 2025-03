15mila euro per gli studenti più meritevoli: il Comune consegna le borse di studio

Grosseto. Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, si è svolta la cerimonia di consegna delle 15 borse di studio destinate agli studenti più meritevoli.

Un gesto di supporto concreto, che ha visto l’erogazione di un contributo complessivo di 15mila euro (mille euro ciascuna), finanziato dal Comune di Grosseto a favore di studenti residenti nel territorio comunale e immatricolati nell’anno accademico 2024/2025 a un corso di laurea dell’Università di Siena, attivo alla Fondazione Polo universitario grossetano.

Le 15 borse di studio sono state assegnate dalla commissione competente come segue:

4 borse di studio per il corso di Economia e commercio;

1 borsa di studio per il corso di Giurisprudenza;

3 borse di studio per il corso di Scienze politiche;

4 borse di studio per il corso di Infermieristica;

3 borse di studio per il corso di Scienze della formazione e dell’educazione.

Soddisfatti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori alla cultura, Luca Agresti, e al bilancio, Simona Rusconi, che commentano: “Anche quest’anno, il nostro Comune è felice di poter sostenere concretamente gli studenti più meritevoli con questo importante contributo. Per questa amministrazione garantire il diritto allo studio e supportare i nostri giovani nel loro percorso formativo rappresentano priorità assolute. Crediamo fortemente nel valore della presenza della Fondazione Polo universitario grossetano, una realtà che ha avuto un forte impulso negli ultimi anni, e continueremo a investire su di essa. Ne sono prova l’incontro con il Magnifico Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, e la partecipazione dell’amministrazione alla presentazione dell’anno accademico. Come amministratori, siamo convinti che premiare l’impegno dei nostri ragazzi non solo sia fondamentale per il loro futuro, ma anche per la crescita culturale e sociale della nostra comunità. È attraverso iniziative come questa che possiamo realmente investire nel nostro futuro collettivo e offrire opportunità a chi merita di poter proseguire il proprio percorso di studi senza ostacoli economici”.

“Il Comune di Grosseto per il terzo anno consecutivo sostiene gli studi accademici dei giovani grossetani, che possono intraprendere il percorso formativo nella loro città – aggiunge la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli –. È un lodevole investimento sulla cultura e la qualificazione professionale delle nuove generazioni, che nel nostro Polo possono scegliere tra 9 corsi di laurea, oltre ai corsi di alta formazione ed Its, e contemporaneamente mantenere il legame con il territorio”.

Entusiasta anche la delegata del rettore dell’Ateneo senese per le sedi e i territori, Simona Micali, che dichiara: “Ringraziamo il Comune di Grosseto per aver confermato anche quest’anno il suo sostegno alle studentesse e agli studenti più meritevoli; ricordiamo che la borsa di studio non va a interferire con le altre riduzioni o sostegni economici erogati sia dall’ateneo che dall’azienda regionale per il diritto allo studio. Un grande in bocca al lupo a questi ragazzi e ragazze che hanno intrapreso il loro percorso universitario: ci auguriamo che sia il primo di tanti successi che segneranno le loro carriere”.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, gli assessori Agresti e Rusconi, la presidente della Fondazione Polo universitario, Gabriella Papponi Morelli, Ottavia Spiga, per l’Università di Siena.