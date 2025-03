Pitigliano sede di un progetto Erasmus Plus: ospiterà giovani da vari Paesi d’Europa

Pitigliano (Grosseto). L’ufficialità è arrivata in questi giorni: in estate il borgo di Pitigliano accoglierà un gruppo di giovani provenienti da diversi Paesi d’Europa, grazie al programma Erasmus Plus della Commissione Europea. È stato infatti ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’associazione locale Identity Spirit, che ha inaugurato la sua sede a Pitigliano, in via della Riscossa 35. Il progetto vede la collaborazione del Consiglio comunale dei giovani ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Pitigliano.

In tutto saranno 24 i protagonisti di questa esperienza: ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, provenienti da vari Stati, tra i quali anche l’Italia. Resteranno a Pitigliano per otto giorni per seguire un corso interamente in lingua inglese sull’uso consapevole del digitale, seguiti da formatori qualificati. Durante la loro permanenza a Pitigliano i giovani avranno modo di approfondire anche la conoscenza del territorio, attraverso escursioni, e la condivisione di esperienze con i ragazzi e le ragazze del posto.

Ed è proprio questa una delle carte vincenti del progetto, come spiega Helen Laurencine Ndiaye, dell’associazione Identity Spirit: “Oltre alla validità della proposta formativa, l’elevato punteggio che è stato ottenuto – spiega Helen Laurencine Ndiaye – è senza dubbio legato al vasto programma di attività che abbiamo previsto per i ragazzi e le ragazze negli 8 giorni di permanenza a Pitigliano, tra le quali diverse escursioni e momenti dedicati all’approfondimento della cultura locale e delle tradizioni. E poi ha giocato un ruolo importante la particolarità di questo borgo, dove per la sua posizione geografica, è possibile disconnettersi da tutto, con l’obiettivo di tornare a vivere connessi: sono tre, infatti, i temi che delineano le macroaree del progetto, ovvero connessione con sé stessi, connessione con la natura, connessione con gli altri. Sottolineo che possono avanzare la candidatura anche gli italiani e le italiane, per un massimo di 6 persone su 24, invito quindi tutti gli interessati a scrivere una mail alla nostra associazione. E poi desideriamo coinvolgere nel progetto il massimo numero possibile di giovani di Pitigliano, che potranno condividere alcune attività con gli iscritti al progetto Erasmus Plus, per vivere un’importante esperienza di respiro europeo”.

“Il Consiglio comunale dei giovani di Pitigliano ha collaborato al progetto sin dalle prime fasi di ideazione e redazione e continuerà a collaborare in stretta sinergia con l’associazione, che ringraziamo –spiega Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – Il coinvolgimento dei giovani del territorio lo riteniamo un fattore di straordinario valore e la presenza a Pitigliano di un’associazione come Identity Spirit è una grande opportunità. L’auspicio è quello di poter portare avanti questa esperienza anche negli anni a venire, continuando a partecipare ai bandi con progetti Erasmus Plus, da realizzare sul territorio, ma anche favorendo la partecipazione dei giovani di Pitigliano ad esperienze all’estero”.

“Grazie a questa iniziativa – commenta il sindaco Giovanni Gentili -, si apre un percorso interessante di rafforzamento dell’identità europea nella nostra piccola comunità. Ospitare giovani provenienti da altri Stati, favorirà lo scambio culturale e l’apertura mentale, inoltre sarà anche un’occasione di promozione del nostro splendido territorio. I progetti Erasmus Plus promuovono la mobilità europea dei giovani, aspetto fondamentale per diventare competitivi in un contesto sempre più ampio.”

Ai giovani che vorranno fare questo percorso, come previsto dal programma Erasmus Plus, sarà rilasciato lo Youth Pass, una certificazione che riporta le soft skills, ovvero le competenze multilinguistiche e tecnico professionali maturate, da inserire nel proprio curriculum e da spendere nel mondo del lavoro. Oltre alle materie oggetto di studio, l’esperienza Erasmus Plus sarà anche un’occasione per migliorare il proprio inglese e per uno scambio di esperienze con i coetanei.

Per informazioni: identityspirit@gmail.com

Nella foto, da sinistra: il sindaco Giovanni Gentili; Helen Laurencine Ndiaye; il consigliere Alessandro Polidori e l’assessore Irene Lauretti.