“In-Sicurezza stradale”: alla Sala Eden il Parlamento degli studenti incontra la Polizia

Grosseto. Questa mattina, si è tenuto, nella Sala Eden di Grosseto, la manifestazione denominata “In-Sicurezza stradale”.

L’evento, organizzato dal Parlamento regionale degli studenti in collaborazione con l’associazione Uscita di sicurezza, era stato organizzato per sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza tutta sulle tematiche attinenti la sicurezza stradale.

Ogni giorno sono in costante crescita gli incidenti stradali in cui conducenti di auto e motoveicoli, velocipedi, monopattini e pedoni vengono coinvolti, talvolta purtroppo con conseguenze nefaste in termini di perdita di vite o di gravissime lesioni invalidanti permanenti.

Il dirigente della sezione della Polizia Stradale di Grosseto, il Commissario Capo dr.ssa Lucia Adele Merli, coadiuvata dai colleghi preposti alla divulgazione della prevenzione in materia di sicurezza stradale e del personale addetto dell’Ufficio infortunistica sezionale, ha illustrato alle oltre 200 persone presenti sulla nozione stessa di incidente stradale, con specifico approfondimento sulle cause, passando dalla guida in stato alterato dall’uso di alcool o sostanze stupefacenti al mancato uso dei sistemi di ritenuta, dall’importanza dell’uso del casco sui veicoli a due ruote all’utilizzo dei telefoni cellulari alla guida, fino al supporto che personale appositamente formato dedica alla vittime della strada.

Agli studenti intervenuti sono state, tra l’altro, anche illustrate le linee guida con cui gli agenti della Polizia Stradale intervengono negli incidenti, le procedure tecniche e l’utilizzo delle innovative tecnologie, quali l’apparecchiatura Top Crash, dispositivo di cui la sezione di Polizia Stradale di Grosseto si avvale con perizia da tempo, ma anche con l’analisi del campo dei sinistri tramite l’utilizzo di droni, strumento ormai indispensabile anche nel campo dell’infortunistica stradale.

“Dato il successo della manifestazione e l’apprezzamento di pubblico intervenuto, è stato promesso di ripetere l’evento in ulteriori giornate divulgative – si legge in una nota della Questura di Grosseto -, al fine di promuovere le tematiche in materia di sicurezza stradale ai futuri uomini e donne possessori di patente, ma anche agli utenti tutti, quali trasportati o pedoni, che troppo spesso subiscono le nefaste conseguenze dei cattivi comportamenti alla guida”.