“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”: al centro di accoglienza un progetto dedicato agli studenti

Massa Marittima (Grosseto). Una serie di attività incentrate sulla creazione di relazioni positive con i minori stranieri non accompagnati, per favorire uno scambio culturale reciproco e una maggiore inclusione.

Nel centro di accoglienza Msna di Valpiana, nel comune di Massa Marittima, gestito dalla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo, è iniziato ieri (24 febbraio) il progetto “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” con una delle alunne iscritte al quarto anno del Liceo di Scienze umane dell’Istituto statale di istruzione di Follonica.

Il progetto

Il progetto prevede un totale 36 ore, distribuite in sette mattine e due pomeriggi, con affiancamento degli operatori di turno, comprendenti figure professionali – quali educatori, insegnante di italiano, assistente sociale, operatore legale e mediatore culturale – nello svolgimento delle attività quotidiane del centro: laboratori, lezioni di italiano e attività varie.

Referente del progetto, per la scuola, è il professor Paolo Grasso, insegnante di Scienze umane. La direttrice del progetto, A.S. Dott.ssa Veronica Ferrari, insieme al presidente della cooperativa, dott. Alessandro Ghionzoli, sottolineano l’importanza di questo progetto – e dell’educazione scolastica in generale – per la formazione di giovani che facciano della solidarietà e dell’inclusione il giusto traguardo in un orizzonte di pace e tolleranza.