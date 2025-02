Gite scolastiche, il Comune a sostegno delle famiglie: contributi agli istituti

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto si impegna nel sostenere le famiglie in situazione di disagio socio economico, residenti sul territorio comunale, nell’ambito delle gite scolastiche.

Il contributo sarà erogato a ogni autonomia scolastica che ne farà richiesta sulla base del numero di minori in difficoltà economica e del costo del viaggio, per una spesa complessiva di oltre 10mila euro da destinare ai 6 Istituti comprensivi presenti nel territorio, secondo le modalità di rendicontazione ed erogazione previste dal regolamento comunale. Questa iniziativa ha l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie e permettere a un numero maggiore di studenti di partecipare a viaggi che arricchiscano il loro percorso formativo.

“Le gite scolastiche – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – sono un momento fondamentale nel percorso educativo dei nostri ragazzi. Non si tratta solo di uscite didattiche, ma di grandi opportunità di crescita e di sviluppo di responsabilità e competenze sociali. Con questo contributo, vogliamo dare a tutti gli studenti la possibilità di vivere queste esperienze, ampliando i propri orizzonti e confrontandosi con la cultura, senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo”.