“Giocosport”: nelle scuole dell’infanzia scatta il progetto ludico-motorio

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano investe nella formazione motoria dei più piccoli aderendo al progetto “GiocoSport”, un’iniziativa promossa dal Coni Toscana che coinvolge scuole e istituzioni della regione per incentivare l’attività ludico-motoria tra i bambini.

A partire da lunedì 17 febbraio, il progetto prenderà il via nelle scuole dell’infanzia di Manciano, Poggio Murella e Marsiliana, grazie a un investimento di 1.200 euro stanziato dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa mira a promuovere il movimento e lo sport come strumenti fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei più piccoli, coinvolgendo migliaia di alunni e centinaia di istruttori qualificati in tutta la Toscana. Nel territorio regionale, “GiocoSport” interessa 705 classi tra l’infanzia e le prime due classi della scuola primaria, per un totale di oltre 11.640 alunni e più di 8.460 ore di attività, comprese le feste finali previste per maggio.

«Siamo orgogliosi di aderire a questo importante progetto – dichiarano il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e il consigliere comunale con delega allo Sport, Matteo Bartolini – perché crediamo fermamente nel valore educativo dello sport sin dalla prima infanzia. Il nostro obiettivo è offrire ai bambini un’esperienza formativa che, attraverso il gioco, possa aiutarli a crescere in modo sano e armonioso».

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Manciano, le istituzioni scolastiche locali e il Coni Toscana, che da oltre trent’anni porta avanti con successo questa proposta educativa.