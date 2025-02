Scuola media, conclusi i lavori di manutenzione straordinaria: investiti 94mila euro

Grosseto. Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole del territorio comunale di Grosseto.

In questi giorni si sono conclusi importanti lavori alla scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” in via Garigliano, con un investimento complessivo di 94mila euro, che riguarda anche la scuola di via Lago Maggiore.

I lavori

I lavori hanno interessato diverse aree dell’istituto: è stata completamente riasfaltata la parte interna della struttura, è stato realizzato un nuovo muretto di recinzione all’ingresso, con il rifacimento del marciapiede esterno, e sono state sistemate le pavimentazioni danneggiate dalle alberature, che sono state rimosse e verranno sostituite. Inoltre, per migliorare il deflusso delle acque piovane ed evitare il formarsi di ristagni, è stato rifatto l’intero sistema di fognatura chiara interna, con il conseguente ripristino della finitura dell’asfalto.

“Questi interventi dimostrano il nostro impegno nel garantire scuole più sicure e funzionali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. La manutenzione degli edifici scolastici è una priorità, perché significa investire sulla qualità degli ambienti in cui i nostri ragazzi crescono e si formano. Proseguiremo con questo percorso per assicurare strutture sempre più accoglienti ed efficienti per studenti, docenti e personale scolastico”.