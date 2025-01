Sicurezza stradale: Forum del Volontariato e amministrazione entrano nelle scuole

Follonica (Grosseto). Nelle scuole medie follonichesi continuano gli appuntamenti sulla sicurezza stradale con la collaborazione della Polizia Municipale del golfo, che sta strutturando ulteriormente il progetto già attivo con delle novità.

Da quest’anno, per esempio, l’iniziativa si lega alla quarta edizione del concorso sulla sicurezza stradale, organizzato dal Forum del volontariato con il patrocinio del Comune di Follonica, e rivolto alle terze classi delle scuole medie di Follonica, Piombino, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Gavorrano, Monterotondo e Roccastrada.

L’obiettivo è far riflettere le nuove generazioni sul tema della sicurezza stradale. Nello specifico, l’edizione 2024-2025 del concorso del Forum del volontariato ha chiesto agli studenti di realizzare una locandina o un poster, oppure un elaborato scritto, sul tema “Le strade da sempre sono espressione di progresso e vicinanza tra le persone. Oggi per motivi diversi – eccessivo numero di veicoli, mancanza di regole idonee, comportamenti individuai scorretti – la strada spesso diventa luogo di sofferenza e di tragedie. Partendo dalla tua esperienza o da quella di amici o persone a te vicine, racconta, rappresenta un episodio o fatti che in qualche maniera hanno sconvolto la tua vita e fatto maturare un tuo pensiero sulla sicurezza stradale”.

“Apprezziamo molto il lavoro che il Forum del volontariato, in questo caso nella persona di Sergio Pieri, sta facendo sulla sicurezza stradale – spiegano l’assessore al sociale Eleonora Goti e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti -, per questo abbiamo pensato di unire le forze e mettere a disposizione la Polizia Municipale nel corso degli incontri con i ragazzi. L’obiettivo è unico e condiviso: fare in modo che i giovani siano consapevoli dell’importanza delle buone pratiche e del rispetto delle regole sulla strada. Per questo annunciamo che il progetto di educazione stradale del Comune, già consolidato nel tempo, sarà presto arricchito di nuovi elementi che presto presenteremo alle scuole e alla città”.

Nella foto: l’incontro alla scuola media di via Gorizia, avvenuto lunedì.