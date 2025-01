“Premio merito allo studio”: ecco il bando del Comune dedicato agli studenti universitari

Monte Argentario (Grosseto). E’ stato pubblicato l’avviso per assegnare “una tantum” il “Premio al merito nello studio” destinato a studenti universitari residenti nel Comune di Monte Argentario.

Il premio concesso dal Comune prevede la possibilità di erogare ogni anno accademico tre premi e che, qualora questi non vengano assegnati tutti per mancanza di istanze di partecipazione, come è avvenuto quest’anno, è prevista la possibilità di predisporre un ulteriore bando rivolto a studenti iscritti a corsi di laurea diversi da quelli triennali per l’assegnazione, una tantum appunto, delle somme residue a disposizione.

Per questo, è stato emanato il nuovo avviso che ha come scadenza il 22 febbraio 2025, con una somma residua da assegnare pari a 4.000 euro , che sarà così ripartita: 2.500 allo studente primo classificato in graduatoria, 1.000 al secondo e 500 al terzo.

Entro il termine di scadenza, gli studenti interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile all’Ufficio Servizi sociali/Istruzione di via XX Settembre n. 7 a Porto Santo Stefano o scaricabile dal sito istituzionale.

Informazioni: tel. 0564.811971 – e-mail istruzione@comune.monteargentario.gr.it