Cisl Scuola Grosseto: Alfonso Nocchi confermato segretario generale

Grosseto. Sarà ancora una volta Alfonso Nocchi il segretario generale della Cisl Scuola di Grosseto e al suo fianco ci saranno due insegnanti: Lucia Chimenti e Fabio Sembiante.

Questo è quello che è stato deciso al termine del congresso territoriale “Diamo forma al futuro”, organizzato dalla Cisl Scuola Grosseto ad Orbetello, all’interno del quale sono stati trentasette i delegati chiamati a scegliere la nuova segreteria. Presenti anche Attilio Varengo, segretario di Cisl scuola nazionale, e Roberto Malsone, segretario generale di Cisl scuola Toscana.

“Sono molto felice di questo risultato e ci tengo – ha spiegato Alfonso Nocchi, segretario generale di Cisl Scuola Grosseto – a ringraziare di cuore tutti i delegati e i colleghi. Come sindacato e come scuola abbiamo il dovere di centrare la nostra azione al recupero della relazione, alla valorizzazione e alla costruzione di legami fondamentali, coltivando nei giovani speranza e coraggio. Il nostro compito è proprio recuperare la dimensione affettiva e costruire le condizioni perché sia rafforzata la fiducia nelle possibilità di cambiamento, infondendo nei giovani la speranza nella fraternità e nell’amicizia, come forze di cambiamento e trasformazione. La scuola può essere ancora un luogo dove le idee di inclusione, condivisione e ricerca abbiano un significato oltre agli stereotipi e agli algoritmi. Anche l’importanza di una formazione continua e qualificata, come abbiamo sempre sostenuto, è un fattore di crescita professionale e deve essere incentivata tramite percorsi formativi legati a forme di riconoscimento economico, intesa come opportunità concreta per crescere professionalmente.

Stiamo lavorando già alla partecipazione alle Contrattazioni d’istituto e alle relative assemblee dei lavoratori, mantenendo uno stretto rapporto con i rappresentanti dei lavoratori (Rsu e Tas) della provincia anche attraverso corsi di formazione. La persona al centro non deve essere solo uno slogan, ma deve essere alla base di un processo di innovazione che si possa avvalere dei nuovi sistemi tecnologici dove trovare, oltre alle novità normative, anche le convenzioni, le polizze assicurative e l’interazione con i servizi Cisl. Dobbiamo continuare ad avere anche in futuro la duplice funzione di aggiornare il sistema di offerta senza dimenticare la visione di un sindacato fatto di persone unite per un unico scopo comune: quello del benessere sociale e professionale di tutti i lavoratori della scuola”.

“Complimenti ad Alfonso Nocchi per l’importante riconferma e gli auguri di buon lavoro a tutta la segreteria per gli impegni che dovranno affrontare nei prossimi mesi – commenta Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto -. Un lavoro che va portato avanti quotidianamente, che avviene in sinergia con il nazionale e che ha il compito di tutelare dei lavoratori e delle lavoratrici nel rapporto con gli enti locali e le istituzioni scolastiche. A tutti loro i miei più sinceri auguri di buon lavoro!“

La Cisl scuola è presente in provincia a Grosseto, Orbetello, Follonica, Castel del Piano, Massa Marittima, Manciano e Pitigliano. Il motto del congresso, che si è tenuto all’interno del locale I Pescatori di Orbetello, è “Diamo forma al futuro”. Un richiamo all’impegno sindacale indirizzato a ricostruire legami, rafforzare il dialogo e rigenerare la comunità, affermando con forza il ruolo centrale della scuola come la più importante agenzia formativa della nostra società.

Nella foto, da sinistra a destra: Sembiante, Nocchi, Chimenti, Varengo e Malsone