Scuola materna, aperte le iscrizioni: come presentare la domanda

Orbetello (Grosseto). Si sono aperte il 21 gennaio e si chiuderanno il 10 febbraio le iscrizioni per la scuola materna paritaria comunale “C. Consani” “Progetto 1/6” di Orbetello per i bambini nella fascia tra i 3 e i 6 anni: l’orario delle lezioni è dalle 8 alle 16 per un numero massimo di 25 bambini.

Requisiti di partecipazione:

residenza nel Comune di Orbetello (deve essere residente sia il bambino che uno dei genitori)

compimento del 3°anno di età entro il 31 dicembre 2025;

compimento del 3°anno di età entro il 30 aprile 2026 per gli anticipatari (quest’ultimi ammessi però solo dopo che saranno ammesse tutte le domande dei bambini in età da scuola dell’infanzia). Le eventuali istanze presentate per bambini non residenti (o che, pur essendo residenti, non hanno neanche uno dei genitori residenti), verranno prese in considerazione soltanto in forma residuale, se pervenute entro la scadenza del bando, ed in assenza di domande dei residenti anche pervenute in ritardo (si veda bene quanto dettagliato nel regolamento). Qualora ammessi, i non residenti dovranno pagare rette differenziate rispetto a quelle dei residenti.

Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà formata nel rispetto dei criteri di priorità posseduti alla data di pubblicazione del bando secondo l’ordine di seguito riportato (e con particolare riguardo alle disposizioni regolamentari):

ammissione di diritto ai bambini frequentanti il Progetto 1/6 fascia 3 – 6 anni, nell’anno scolastico 2024/2025; – precedenza ai bambini frequentanti il progetto 1/6 fascia 1 – 2 anni nell’anno scolastico 2024/2025; precedenza ai bambini con disabilità in possesso di idonea certificazione ai sensi della Legge 104/1992;

precedenza ai bambini il cui nucleo familiare risulta in carico al Servizio sociale territoriale;

punteggio ottenuto; a parità di punteggio avranno la precedenza i bambini di maggiore età (nel caso di bambini nati lo stesso giorno sarà tenuto conto dell’orario di nascita).

I bambini che compiranno i tre anni dal primo gennaio al 30 aprile 2026 saranno collocati nella graduatoria successivamente alla collocazione di tutti i bambini che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2025 e nel rispetto dei criteri di precedenza come sopra elencati. Si fa presente che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è obbligatorio presentare la documentazione richiesta e dettagliata nel modulo di domanda. Nel caso in cui non ci dovessero essere posti disponibili per accogliere tutte le domande dei bambini provenienti dalla sezione 1-2 anni del progetto 1/6 “C. Consani”, si procederà in ordine di punteggio.

Verifica dell’iscrizione ad altre scuole

Si rammenta che, così come ben specificato nella circolare ministeriale, è possibile presentare domanda di iscrizione per una sola scuola dell’infanzia e, pertanto, prima dell’approvazione della graduatoria, l’ufficio effettuerà i dovuti controlli nelle altre scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale. Qualora dovesse risultare che la famiglia ha presentato una duplice domanda di iscrizione, sarà invitata per e-mail a effettuare una scelta entro 5 giorni lavorativi (dovrà dimostrare di avere effettivamente provveduto). Se non verrà dato riscontro, la domanda di iscrizione non sarà presa in considerazione.

Obbligo vaccinale

E’ previsto l’obbligo vaccinale per frequentare la scuola dell’infanzia e, pertanto, la mancata regolarizzazione comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Le verifiche rispetto alla regolarità vaccinale verranno effettuate esclusivamente tramite la piattaforma regionale Sispc e pertanto le famiglie non dovranno consegnare alcuna documentazione. Entro e non oltre il 20 giugno, verrà data comunicazione alle famiglie delle situazioni di irregolarità, affinché possano provvedere a regolarizzarle. E’ prevista la decadenza dall’iscrizione al servizio per quei bambini che il 20 luglio non risulteranno in regola con gli adempimenti vaccinali.

La domanda ed i moduli ad essa allegati, devono essere: compilati sugli appositi moduli disponibili all’Urp avente sede nel palazzo comunale di piazza Plebiscito o scaricabili dal sito del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it, e nel quale i genitori, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, autocertificheranno, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici del nucleo familiare e l’attività lavorativa; sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci; restituita all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviata da un indirizzo Pec all’indirizzo PEC protocollo@pec.comuneorbetello.it entro il 10 febbraio 2025; non verranno prese in considerazione domande inviate ad altri indirizzi di posta elettronica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima del 21 gennaio o dopo il 10 febbraio 2025. Potranno essere prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del bando solo in presenza di posti residui.

Perr qualsiasi informazioni, visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello e contattare il seguente indirizzo mail: istruzione@comune.orbetello.gr.it