Un nuovo asilo nido comunale nella frazione: iniziati i lavori

Manciano (Grosseto). Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale a Montemerano, reso possibile grazie a un finanziamento di 400mila euro ottenuto attraverso il Pnrr. Un progetto completamente coperto da risorse esterne, che rappresenta un passo significativo per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio e garantire nuove opportunità formative.

L’asilo nido sorgerà nell’edificio che un tempo ospitava la scuola dell’infanzia di Montemerano. «Abbiamo scelto di aprire un nuovo nido in una frazione strategica – spiegano il sindaco Mirco Morini e l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli –. Montemerano è un borgo facilmente raggiungibile da Saturnia, Poggio e Capanne e si trova più vicino alla zona alta del nostro Comune rispetto al capoluogo. Questo progetto rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle esigenze delle famiglie mancianesi. Se tutto procederà come previsto, a settembre potremo inaugurare questa nuova struttura, offrendo una preziosa opportunità educativa».

I lavori

Il nuovo nido comunale potrà accogliere 20 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. L’intervento sull’edificio prevede l’adeguamento degli spazi esistenti secondo le normative vigenti, senza modifiche strutturali, ma con un’attenta riorganizzazione per creare ambienti accoglienti e funzionali. Verranno realizzate aule dedicate ai più piccoli, un’area per il riposo, spazi per il cambio, una mensa e zone specifiche per insegnanti e genitori. I lavori includono anche la sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e termici, garantendo massima sicurezza e comfort.

«Questa scelta – aggiunge l’assessore Galli – è frutto di una valutazione mirata: ampliare i posti al nido di Manciano avrebbe richiesto costi più elevati, tempi di realizzazione più lunghi e la chiusura temporanea del servizio. La soluzione di Montemerano, invece, ci consente di rispondere rapidamente ai bisogni della comunità e di valorizzare un borgo strategico per il nostro territorio».

L’obiettivo è di concludere i lavori entro cinque mesi e avere l’immobile pronto per il prossimo anno scolastico.

Questo nuovo progetto si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale per potenziare l’edilizia scolastica. «Dopo il finanziamento di circa un milione e 600mila euro per la scuola di Saturnia e i lavori in fase di ultimazione ai plessi scolastici di Marsiliana, siamo orgogliosi di avviare questa nuova iniziativa – conclude Galli –. Offrire spazi confortevoli e un’offerta formativa di qualità è fondamentale per il futuro delle nuove generazioni e un incentivo importante per le famiglie a rimanere e a investire nel nostro territorio».