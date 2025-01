Isola del Giglio: il dissalatore di AdF fa scuola

Isola del Giglio (Grosseto). Il dissalatore dell’Isola del Giglio apre le porte agli studenti dell’istituto statale d’istruzione superiore “R. Del Rosso” – “G. Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano.

46 alunni, appartenenti a tre classi quarte e una quinta dell’istituto tecnico nautico, si sono recati sull’isola in visita didattica all’impianto gestito da AdF, situato in località Bonsere.

Ad accompagnarli, insieme ai docenti dell’istituto, i responsabili e i tecnici di AdF che hanno illustrato storia e funzionamento dell’impianto di dissalazione, grazie al quale ormai da anni l’Isola del Giglio è autonoma dal punto di vista idrico, sia in inverno che in estate, quando la popolazione è oltre dodici volte più numerosa. La visita degli studenti dell’istituto nautico di Porto Santo Stefano, con il quale l’azienda ha costruito una proficua collaborazione, si inserisce nei progetti educativi sviluppati da AdF, cresciuti negli ultimi anni per numero di partecipanti e offerta di siti visitabili aperti alle scuole.

“Questa nuova collaborazione rappresenta una grande opportunità per gli studenti – spiega il presidente di AdF Roberto Renai – che possono toccare con mano ciò che studiano in classe, scoprendo da vicino il funzionamento del dissalatore del Giglio, un impianto strategico per l’isola e per AdF. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nei progetti educativi e scelto di aprire sempre di più alle scuole le porte di sorgenti, impianti, sedi e laboratori di analisi, per diffondere la cultura della sostenibilità e della tutela della risorsa idrica. Ringrazio l’istituto scolastico e i Comuni soci per la fiducia e la proficua sinergia, a favore della comunità e del territorio”.

“Poter accogliere gli studenti nei nostri impianti è per noi motivo di grande soddisfazione – afferma l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari – perché consente a loro di vedere in funzione quello che studiano e ad AdF di far conoscere il complesso lavoro che ogni giorno svolgiamo, trasmettendo l’impegno industriale e la responsabilità sociale che caratterizza la gestione del servizio idrico integrato, a partire dalla sostenibilità e dall’innovazione. Per gli alunni la visita ha rappresentato un’occasione unica di crescita e di formazione, approfondendo ciò che caratterizza il loro percorso di studi, altamente specializzato”.

“Come istituto scolastico siamo molto orgogliosi di essere stati i primi a visitare il dissalatore di Isola del Giglio – dichiara il dirigente scolastico prof.ssa Luisa Filippini -, un impianto sofisticato il cui studio è inserito nel percorso didattico di indirizzo. Gli alunni e i docenti sono stati entusiasti nel vedere da vicino sistemi di così elevata tecnologia, fra l’altro in un contesto paesaggistico stupendo. Abbiamo accolto con favore l’opportunità di proseguire il rapporto sinergico iniziato con AdF, infatti speriamo di organizzare al più presto altre viste didattiche presso siti e impianti con caratteristiche affini al nostro profilo di specializzazione professionale”.

“Il raggiungimento dell’autosufficienza idrica rappresenta, in un’epoca di grandi crisi su tale tematica, un motivo di orgoglio per la collettività gigliese – sottolinea il sindaco dell’Isola del Giglio Armando Schiaffino -. L’impianto di dissalazione viene oggi spesso indicato come modello da esportare in altre situazioni di criticità. L’unico problema ancora aperto è che si tratta di un impianto energivoro e quindi oneroso. Sarebbe pertanto opportuno ottimizzare il suo funzionamento con fonti rinnovabili, tipo l’energia eolica”.

“Ottima iniziativa, quella di AdF, di coinvolgere gli studenti in un progetto così importante – sottolinea il sindaco di Monte Argentario Antonio Cerulli – che spero, a breve, possa essere realizzato anche sul Promontorio. È tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale infatti dotare il nostro territorio di un dissalatore; a tal fine ho già nominato un incaricato, Leopoldo Bartolini, di studiare proposte di fattibilità per un tale impianto”.

Agli studenti sono stati consegnati, oltre ad una borraccia AdF, alcuni materiali informativi di supporto, sia sugli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto, sia sull’attività dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato, come la sintesi del bilancio di sostenibilità che AdF pubblica ogni anno.

Un dissalatore, quello del Giglio, che è punto di riferimento nazionale e che garantisce, con continuità, acqua potabile di qualità ai gigliesi e ai molti turisti che sbarcano sull’isola, attratti dal suo fascino e sua dalla bellezza, oltre che dal mare unico che la circonda.