Gli alunni della scuola primaria cantano il Natale: “Il concerto è stato un successo”

Follonica (Grosseto). Venerdì 20 dicembre la scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Follonica, dell’istituto comprensivo “Leopolda II di Lorena”, ha invitato i genitori al tradizionale concerto di Natale, un evento realizzato dai bambini e dalle bambine di tutte le undici classi del plesso, per celebrare insieme i valori autentici delle festività natalizie. come la solidarietà, la pace e l’attenzione per gli altri.

“Le maestre hanno lavorato con cura, amorevolezza e una buona dose di divertimento, organizzando uno spettacolo che ha spaziato dai canti natalizi tradizionali a brani più moderni e ritmati, da un’esperienza orchestrale ad una coreografia sulle note di una famosa canzone reinterpretata da Michael Bublè – si legge in una nota della scuola –. A dirigere il coro è stata la maestra Catia Governatori e tutti si sono esibiti con entusiasmo, trasmettendo la gioia e lo spirito natalizio ad un pubblico affettuoso. Le coreografie sono state realizzate dalle insegnanti Costanza Valiani e Valentina Cappelli. Tra i presenti la dirigente scolastica Paola Brunello, che è intervenuta sottolineando l’importanza di prendersi cura gli uni degli altri, e l’assessore alla cultura Turini, che si è congratulata con i piccoli artisti”.

“Il concerto è stato un successo grazie alla collaborazione e alla dedizione di tutte le insegnanti, gli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Un caloroso grazie anche ai genitori che hanno dimostrato concretamente l’impegno sociale partecipando alla raccolta alimentare, realizzata sempre nel plesso ‘Don Milani’, in favore del Coordinamento interparrocchiale Opere caritative di Follonica – termina il comunicato -. Gli alunni e le alunne hanno dimostrato il loro talento e la capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica, regalando a tutti i presenti un’ora di serenità e di festa autentica condividendo emozioni e gioia”.