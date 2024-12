Mensa scolastica: arrivano il borsellino elettronico e il sistema di rilevazione delle assenze

Colline Metallifere (Grosseto). Novità importanti per il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada. Tra gennaio e febbraio 2025 questo servizio sarà digitalizzato con il sistema di pagamento digitale, mentre la comunicazione telematica delle assenze sarà possibile dal primo febbraio.

Da gennaio, quindi, verrà adottato per il servizio della mensa scolastica il cosiddetto borsellino elettronico, il conto elettronico personale in cui caricare il credito mensa per il proprio figlio/figli, dal quale verrà detratto/addebitato automaticamente il costo del singolo pasto consumato dall’alunno, che andrà a scalare il credito presente. A tal fine, è stato predisposto un portale genitori, al quale sarà possibile accedere tramite Identità digitale Spid o Cie.

L’indirizzo per collegarsi al portale è il seguente: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/listaservizi.aspx?U=1&S=1000.

Il genitore, attraverso il medesimo link, nella sezione apposita, “Comunicazione assenza”, dovrà inserire l’assenza per il/i figlio/i per uno o più giorni entro le ore 9 del giorno stesso.

Il manuale completo, con le istruzioni della nuova area personale e dell’attivazione e gestione del borsellino virtuale, è scaricabile nella sezione “Servizi scolastici – Refezione scolastica”, al link https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi/servizio~d040b038-024c-4b3d-be01-fa926ebba6ac~.html

Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni montana delle Colline Metallifere scrivendo una mail all’indirizzo dedicato serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it oppure ai seguenti riferimenti: