Liceo linguistico: il Comune dona un contributo agli studenti del primo anno

Sorano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Sorano ha voluto augurare buone feste agli alunni della prima classe del Liceo linguistico dell’istituto Zuccarelli con un’iniziativa particolare. Il sindaco Ugo Lotti, accompagnato dall’assessore Sergio Carrucola, ha fatto visita alla prima classe del plesso giovedì 19 dicembre: nell’occasione, ha consegnato un contributo ad ogni iscritto dal valore di 200 euro, che le famiglie dei liceali potranno utilizzare per l’acquisto di materiate didattico o per sostenere le spese dei viaggi studio.

«È un piccolo gesto per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione comunale a chi sceglie di frequentare le scuole del nostro Comune – spiega il sindaco –. La prima classe del linguistico ha pochi iscritti, pochi ma sufficienti per dare continuità a quel plesso: il territorio in cui viviamo purtroppo è da tempo interessato dal fenomeno dello spopolamento ed è fondamentale preservare i servizi essenziali, tra cui la scuola. Quindi, ci sembrava opportuno “premiare” coloro che hanno preferito il nostro linguistico piuttosto che spostarsi nei Comuni vicini».