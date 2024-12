Festa di Natale nella scuola primaria: i genitori partecipano ai laboratori con i figli

Follonica (Grosseto). Nel pomeriggio di martedì 18 dicembre, nella scuola primaria a tempo pieno “B. Buozzi” di Follonica, si sono tenuti gli ormai tradizionali laboratori di Natale con la partecipazione dei genitori.

Le molteplici attività proposte dalle varie classi hanno avuto come scopo principale quello di coinvolgere i genitori in alcune dimostrazioni di esperienze che caratterizzano le modalità di lavoro del plesso a tempo pieno.

“Come sempre, dopo un’iniziale timidezza, gli adulti, aiutati dai loro bambini, hanno iniziato a collaborare fra loro, creando un clima di condivisione e allegra laboriosità, dando dimostrazione di come certi eventi siano importanti modalità per l’attivazione di competenze sociali e civiche. Al termine dei laboratori i bambini di tutte le classi si sono ritrovati in cortile a costituire il grande coro della scuola che, intonando canzoni di Natale, ha augurato a tutti buone feste – si legge in una nota della scuola -. I genitori si sono uniti a loro e alle maestre intonando le canzoni tradizionali del Natale coinvolti dall’atmosfera festosa che è stata creata”.