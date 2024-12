Scuola dell’infanzia: bambini e genitori collaborano tra loro nei laboratori di Natale

Follonica (Grosseto). Alla scuola dell’infanzia “Il Fontino” dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica si sono appena conclusi tre giorni speciali.

Al posto della tradizionale festa di Natale, le insegnanti, per scambiare gli auguri, hanno pensato di aprire la scuola ai genitori. Martedì 17 dicembre sono stati invitati i genitori dei bambini di 5 anni, mercoledì 18 dicembre i genitori dei bambini di 4 anni ed oggi quelli di 3 anni.

I bambini hanno accolto i genitori con un ballo, successivamente hanno fatto il bis con loro, coinvolgendoli nello spirito natalizio.

Dopo una colazione tutti insieme in allegria, genitori e bambini si sono preparati alla vera e grande novità di questo anno: due laboratori dove le mani di grandi e piccini hanno collaborato per costruire e decorare calendari, ghirlande e piatti di ceramica che poi hanno portato a casa.

Il vero regalo non è stato il prodotto, ma il tempo trascorso insieme in piena condivisione collaborando per il raggiungimento di un obbiettivo. Anche il materiale utilizzato per le decorazioni è stato utilizzato in condivisione perché tutti hanno contribuito portando qualcosa da riciclare. Condivisione, cura e riciclo sono temi che da anni fanno da sfondo alle attività della scuola.

“Le insegnanti che hanno organizzato queste giornate desideravano dare la possibilità, a tutti, di vivere la scuola come luogo di sicuro scambio, affetto e calore umano, al di là di performance che poco hanno a che fare con il vero spirito natalizio. Un caloroso ringraziamento a chi ha reso possibile tale traguardo”, si legge in una nota della scuola dell’infanzia.