Gli studenti ripuliscono l’Ombrone: raccolti cento chili di rifiuti

Grosseto. Circa cento chili di rifiuti, soprattutto materiale plastico, ma anche ingombranti. E’ il bilancio della raccolta degli studenti durante la mattinata sul fiume Ombrone, in località Berrettino, organizzata da Uisp e Associazione Terramare, che ha coinvolto due classi del liceo scientifico sportivo di Grosseto, la quarta e quinta G, nell’ambito della Festa dello Sport-progetto Upi Nessuno Escluso. I ragazzi sono stati impegnati sia con un trekking a terra che in acqua con i gommoni.

“C’è da dire che la situazione del nostro Ombrone è comunque buona – osserva Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale di Acquaviva Uisp e presidente di Terramare – e questa giornata dedicata all’ambiente ce lo ha confermato. Abbiamo organizzato un’importante iniziativa in uno dei luoghi più importanti legati al fiume per la nostra città, affinché questo possa diventare non solo un luogo dove si va a navigare o camminare, ma anche un punto di ritrovo”.

“Il progetto Game Upi – aggiunge Zaccherotti – nasce proprio dal coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive, frutto di una partecipazione che porti a un percorso fatto di sport, ambiente e solidarietà”.

“Una bellissima esperienza – racconta il professor Marco Macherini del liceo scientifico sportivo di Grosseto, responsabile del progetto –, questa pulizia è stata fatta sia in acqua con i gommoni che a piedi con un piccolo gruppo di ragazzi. Ripetiamo questa esperienza dopo l’anno scorso con la novità del rafting. Far praticare uno sport nuovo è stato importante, per questo ringraziamo Terramare e Uisp: è solo il primo passo di una serie di collaborazioni che proseguiranno con apprezzamento dei ragazzi e del nostro istituto che ci ha permesso di organizzare queste giornate”.

“Abbiamo lanciato un messaggio importante – aggiunge Giacomo Neri, storico istruttore di Terramare – per sensibilizzare i giovani sia alle tematiche ambientali che all’approcciarsi al fiume in tutte le sue forme. Vogliamo costruire una comunità del fiume che possa viverlo e lo rispetti”.

La festa dello sport-Game Upi prosegue sabato 21 dicembre dalle 16 con un open day negli impianti Uisp di viale Europa a Grosseto, con beach tennis, beach volley e calcio a 5.