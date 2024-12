Follonica (Grosseto). Sta arrivando il Natale e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica, che da un mese si stanno esercitando, sono usciti ieri, lunedì 16 dicembre, nelle vie cittadine per cantare animate canzoni natalizie in italiano, inglese e spagnolo.

E’ ormai tradizione che il team di docenti dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena” organizz le vivaci sfilate di alunni di classi diverse per portare l’allegria del Natale nelle strade cittadine.

La sfilata

Ieri la sfilata è partita alle 11 dalla scuola secondaria “Bugiani”, all’interno dell’area ex Ilva. Il gruppo, composto dalle classi I A e I E della scuola secondaria “Bugiani” e dalle classi V A , B, C della scuola primaria “Don Milani” dalla scuola, si è diretta verso il Comune per augurare buon Natale al sindaco e tutti coloro che amministrano la città, che sono scesi dai loro uffici per un vivace scambio di auguri, poi si sono recati in via Roma, facendo varie soste e realizzando varie coreografie che hanno imparato, fino al mercato coperto e poi in piazza a Mare, dove la classe I B della scuola secondaria di primo grado stava aspettando per fare un’esibizione a sorpresa.

Quindi, dopo l’esibizione della I B, gli studenti hanno eseguito alcune canzoni tutti insieme: 150 alunni che hanno condiviso con il loro pubblico la gioia per l’arrivo del Natale. Il coro festoso è stato accompagnato dai chitarristi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Arrigo Bugiani .

Oggi, martedì 17 dicembre, partirà la seconda sfilata. Partenza alle 11 dalla scuola secondaria “Bugiani”, all’ex Ilva: le classi I A, I C e I D della scuola secondaria “Bugiani” e la classe quinta della scuola primaria “Bruno Buozzi” canteranno le canzoni, anche loro dirigendosi al Comune per il tradizionale saluto alsSindaco e a tutta l’amministrazione, dopodichè la sfilata percorrerà tutta via Roma, facendo varie soste per poi terminare in piazza a Mare La classe I B della “Bugiani” si unirà a loro in piazza a Mare per fare delle coreografie e cantare con loro.