I bambini della scuola per l’infanzia in visita all’ufficio postale

Grosseto. Anche a Grosseto, durante le feste di Natale, sono sempre più numerosi i bambini che decidono di affidare desideri e speranze ai 125 portalettere di Poste Italiane in servizio nella provincia.

Nei quattro centri di distribuzione e nei 95 uffici postali del territorio giornalmente vengono gestite centinaia di letterine destinate a Babbo Natale.

La letterina continua a rappresentare oggi uno dei momenti più belli delle festività natalizie, come testimoniato dal caposquadra trasporti nel centro logistico di Grosseto Marconi Gianni Balli, che dal 1985 lavora in azienda: “È sempre un piacere incontrare i bambini che sono incuriositi e affascinati dalle varie fasi di lavorazione della posta. Rispetto al passato, i tempi sono cambiati, adesso sono focalizzati sulla tecnologia, per loro Babbo Natale potrebbe benissimo essere trasportato da un drone. Ci identificano come coloro che consegnano i pacchi tutto l’anno, quindi ai loro occhi siamo sempre una figura positiva”, racconta il caposquadra.

L’anno scorso sono state molte le frasi e i pensieri che i più piccoli hanno dedicato alla difficile emergenza vissuta dai loro coetanei nelle zone di guerra. Quest’anno invece i bambini della scuola per l’infanzia “Il Sicomoro” di Grosseto, in occasione della loro visita odierna all’ufficio postale di Grosseto centro, hanno chiesto alla direttrice di filiale Marianeve Vitiello, che li ha accolti, di portare i loro saluti a Babbo Natale e a tutti i bambini del mondo che incontrerà la notte del 24 dicembre.

Poste Italiane, impegnata quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali, rinnova anche in questa occasione il fascino e il mistero della tradizione natalizia nelle lettere dei bambini e così tutta la rete logistica diventa strumento per la loro diffusione. Anche con una lettera è dunque ancora possibile trasmettere le proprie emozioni e far viaggiare i sogni dei cittadini del futuro.