Orientamento scolastico: i professionisti del Rotary incontrano gli studenti

Massa Marittima (Grosseto). Il 10 dicembre scorso verrà ricordato come un giorno di intensa attività per il Rotary Club di Massa Marittima.

Il Rotary Club, infatti, a deciso di “donare il suo tempo” ai ragazzi della scuola, impegnandosi insieme ai dirigenti scolastici, la prof.ssa Carli e il prof. Piscitelli, e, insieme all’assessore all’istruzione Sara Montemaggi, per concretizzare un progetto di orientamento.

La mattina, a partire dalle 8.30, la presidente Anna Montemaggi, insieme ad alcuni soci del Club, ha svolto il servizio nell’aula magna delle scuole superiori di Massa Marittima, per una presentazione degli indirizzi di studio presenti a Massa Marittima agli studenti delle terze medie dell’Istituto “Bernardino Lotti”. Alla giornata hanno partecipato in grande numero le terze medie dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri (con la frazione di Boccheggiano).

La descrizione dei corsi di studio è stata fatta da ex studenti degli istituti superiori di Massa Marittima: indirizzo chimico (i tecnici del laboratorio Bioconsult di Follonica hanno spiegato in modo esaustivo il loro lavoro, Martina Randon ha rappresentato il laboratorio come responsabile dei sistemi di qualità), indirizzo geominerario e professionale, con le ditte impiantistiche F.M. Impianti, di Flavio Martini, e la ditta Mujo Genci per il fotovoltaico e gli impianti elettrici e di sicurezza.

Per l’indirizzo classico, sono stati ex studenti del Liceo classico di Massa Marittima, che hanno preso le più varie specializzazioni, a spiegare l’importanza della formazione umanistica (l’ingegner Fiorenzo Borelli, la dr.ssa Giulia Depau, il dott. Renato Vanni, il dottor Franco Fedeli e la dr.ssa Anna Montemaggi).

Al service, coordinato dalla professoressa Anna Ciaffone e a cui hanno partecipato i professori Stefanelli, Luti, Martini e D’Agostino, è stato tributato un grande interesse sia dalla parte docente che dai ragazzi, stimolati dalle dimostrazioni delle aziende e dai racconti degli ex studenti, oggi Professionisti .

Nel pomeriggio poi, dalle 18.00, il club è stato impegnato in un caminetto finalizzato a dare rilievo alla partecipazione del secondo anno del Liceo classico di Massa Marittima, che ha visto cinque studentesse cimentarsi nel narrare e dare un loro pensiero sullo spettacolo teatrale messo in scena dal professor Moscato in occasione della raccolta fondi a favore dell’End Polio Now, il progetto per l’eradicazione mondiale della poliomielite.

“Le studentesse hanno fatto una narrazione da encomio, a tratti commovente, lasciando una forte impressione su tutto il Club – si legge in una nota del Rotary –; per questo, sono state invitate e saranno invitate, insieme a tutta la scuola, ai prossimi eventi pubblici organizzati a favore della comunità massetana. Era presente anche la professoressa Raffaella Luti, che ha ricevuto i complimenti da parte di tutti per i frutti didattici emersi in questo progetto”.