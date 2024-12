“Calamita”: concluso il progetto per combattere fragilità e incertezze degli alunni

Follonica (Grosseto). Giunge al termine il progetto “Calamita: per una scuola che attrae”, un’iniziativa rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado “A. Bugiani” di Follonica, in collaborazione con l’agenzia formativa L’Altra Città.

Il progetto, a partire da gennaio 2024, finanziato dai fondi del Pnrr “Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica”, nasce dall’esigenza di sostenere gli studenti e le studentesse che incontrano nel loro percorso scolastico incertezze e fragilità negli apprendimenti e/o negli aspetti relazionali.

All’evento conclusivo, che si è tenuto oggi, venerdì 13 dicembre, nell’aula multifunzionale della scuola secondaria di primo grado “A. Bugiani”, hanno preso parte la dirigenza della scuola, l’assessora alla cultura Prof.ssa Stefania Turini, le famiglie, le istituzioni personale esperto, insegnanti e alunni, protagonisti assoluti, che hanno illustrato i loro lavori con entusiasmo e grande energia.

“In particolare, i nostri ragazzi hanno mostrato il murales e le tecniche utilizzate per realizzarlo durante il laboratorio di street art sotto la direzione artistica di Marco Milaneschi – si legge in una nota della scuola -. Successivamente. i presenti si sono fatti travolgere dalla melodia di una base musicale creata dai nostri stessi alunni con strumenti virtuali grazie all’aiuto dell’esperto Tommaso Bai. Una piccola rappresentanza del laboratorio di orienteering ha illustrato le attività svolte in questi mesi durante i quali i ragazzi si sono esercitati a saper leggere una mappa, ad orientarsi senza il navigatore, a muoversi all’aria aperta in autonomia con il supporto del prof. Moreno Rosadoni”.

“Infine, alcuni studenti, con l’aiuto del videomaker Carlo Settembrini, hanno mostrato un filmato che ha documentato tutte le fasi di lavorazione dei laboratori, cogliendo gli aspetti più significativi e anche curiosi dell’esperienza vissuta. È stato un momento di grande condivisione e crescita dove sono emersi i risultati di un lavoro collettivo iniziato un anno fa – prosegue il comunicato -. Grande elogio per i prodotti illustrati da parte dell’assessore Stefania Turini, che ha colto la dedizione e la cura che i ragazzi hanno profuso nei loro elaborati e ha lodato i percorsi innovativi che gli studenti hanno intrapreso adatti alle giovani generazioni. La nostra scuola ha attivato varie tipologie di percorsi: attività di mentoring e di orientamento rivolte a studenti che presentano particolari fragilità nella motivazione e nell’orientamento scolastico; attività di recupero delle competenze di base con l’obiettivo di favorire il recupero delle competenze relative all’area linguistica e logico-matematica; percorsi laboratoriali volti a far emergere e rafforzare la personalità dei ragazzi e delle ragazze (street art, teatro, scrittura creativa, foto e video, musica, ecc.) e percorsi di orientamento rivolti ai genitori per favorire il supporto all’affettività, ai sentimenti, alle relazioni sociali genitori-figli, alla scelta e all’orientamento”.

“Ogni alunno è stato protagonista di progetti e laboratori che hanno spaziato dal teatro alla lettura, dalla musica, dallo sport alle competenze digitali – termina la nota -, toccando tutti i linguaggi necessari per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze affinché siano in grado di esprimersi, creare e interagire nel mondo di oggi e di domani”.