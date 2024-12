“Il cielo sopra Follonica”: gli studenti osservano la Stazione spaziale internazionale

Follonica (Grosseto). Nell’ambito del progetto “Il cielo sopra Follonica“, curato dall’esperto Mario Matteucci, iniziato con un incontro in classe e che proseguirà con visita serale all’osservatorio astronomico di Punta Falcone, a Piombino, gli alunni della classe III C della scuola media “Arrigo Buggiani”, con il professor Lupi, si sono recati la sera del 29 novembre sulla spiaggia di Senzuno per osservare il cielo notturno e studiarlo sul campo.

Il professore ha fatto notare come, nonostante le luci della città, ci sia ancora tanto da vedere nel cielo notturno di Follonica. I ragazzi hanno trovato una serata fortunata perché il cielo era molto limpido. Era presente all’attività volontaria più di metà classe e due insegnanti di altre classi interessate all’attività proposta.

Gli studenti sono stati tutti attenti e partecipi, mentre Mario Matteucci e il professor Lupi illustravano la volta celeste. Emozionante soprattutto l’attesa dell’apparizione all’orizzonte della Stazione spaziale internazionale (del cui passaggio era stato dato l’orario esatto) e la sua comparsa nel cielo, luminosissima e veloce, fino alla sua scomparsa nel cono d’ombra della Terra.

Interessante attività in cui gli alunni non si limitano allo studio teorico, ma si calano nella realtà rendendo lo studio molto più coinvolgente ed entusiasmante. Una strategia metodologica per appassionare gli alunni alle attività realizzate in classe.

Il prossimo appuntamento, sempre di sera, all’osservatorio astronomico di Piombino.