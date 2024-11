Doposcuola gratuito per gli alunni delle elementari: ecco come iscriversi

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono aperte le iscrizioni per l’attività gratuita di doposcuola, che partirà ad anno nuovo, offerta dal Comune di Magliano a tutti gli studenti della scuola primaria di Magliano in Toscana.

Per iscriversi è necessario compilare la domanda, scaricabile sul sito internet del Comune, e presentarla entro venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 12. L’attività di doposcuola si terrà una volta alla settimana e, per facilitare la partecipazione, sarà organizzato dall’Auser un servizio di trasporto e accompagnamento, in base alla disponibilità, per coloro che ne faranno richiesta.

“Abbiamo pensato all’attività di doposcuola soprattutto per dare un aiuto concreto – spiega Anna Lampredi, assessore al sociale e al volontariato del Comune di Magliano in Toscana -, sia ai bambini come momento di aggregazione sia ai genitori che lavorano. Soprattutto per quei bambini che abitano nelle campagne, quindi più isolati degli altri e con meno opportunità di socializzazione. Ci tengo a ringraziare anche tutte le maestre in pensione, volontarie dell’Auser, che si sono rese disponibili ad aiutare i bambini a fare i compiti. Oltrettutto l’Auser organizzerà anche il trasporto, per chi lo richiederà, proprio per non escludere nessun bambino da questo importante servizio in caso i genitori fossero impossibilitati ad accompagnare i figli”.

Per scaricare la domanda, da presentare entro il 20 dicembre, è possibile accedere al sito www.comune.magliano-in-toscana.gr.it mentre è possibile chiamare il numero 0564.593431 per avere maggiori informazioni sul servizio