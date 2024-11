“Scelto da noi”: al via la 32^ edizione del premio letterario

Massa Marittima (Grosseto). Compie 32 anni il premio letterario “Scelto da noi”, che si rivolge alle case editrici, agli autori e alle autrici di narrativa per ragazzi e ragazze.

Il premio, nato nel 1994 dalla felice collaborazione tra le insegnanti dell’istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima e la biblioteca comunale “Gaetano Badii”, si pone l’obiettivo di promuovere la lettura nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Boccheggiano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Prata e Valpiana che fanno parte del comprensivo “Breschi”.

Gli alunni e le alunne delle classi, infatti, ogni anno sono attivamente coinvolti nella scelta del vincitore del concorso: tra ottobre e aprile leggono la cinquina di libri finalisti, selezionata dalla commissione di insegnanti e bibliotecarie, tra tutte le opere iscritte al concorso. Al termine della lettura i bambini e le bambine daranno un voto a ciascun libro e sulla base del risultato complessivo verrà stilata la graduatoria e decretato il vincitore di “Scelto da noi”.

Potranno dunque iscriversi al concorso case editrici, autori e autrici che presentano libri adatti alla fascia di età 9-10 anni. Quest’anno il concorso introduce, inoltre, una seconda sezione: “Scelto da noi junior“, voluta dalle insegnanti per coinvolgere anche i più piccoli della scuola dell’infanzia. Potranno partecipare a questa seconda sezione case editrici, autori e autrici di libri illustrati per bambini, adatti alla fascia di età 3-5 anni.

“Siamo felici di portare avanti questa tradizione – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –. Si tratta di uno dei concorsi più longevi e particolari nel panorama nazionale della letteratura per l’infanzia. A renderlo speciale è il fatto che il premio viene conferito dai bambini stessi e questo è un aspetto molto apprezzato dagli autori e dalle case editrici.”

“Il premio è un fiore all’occhiello per Massa Marittima – aggiunge Sara Montemaggi, assessore alla pubblica istruzione –, nelle sue 32 edizioni dà la misura del lavoro enorme che è stato portato avanti dalla scuola e dal Comune per avvicinare alla lettura i più piccoli”.

“L’iniziativa – spiega Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale di Massa Marittima – si regge sulla solida collaborazione tra le insegnanti dell’istituto comprensivo ‘Don Curzio Breschi’ e la biblioteca, nel comune intento di trasmettere ai bambini l’amore per i libri. Questa nuova sezione per i più piccoli è un ulteriore passo importante in questa direzione”.

Come partecipare al concorso

Il materiale dovrà pervenire entro il 30 marzo 2025 all’indirizzo “Biblioteca comunale Gaetano Badii, piazza XXIV Maggio, 10-58024 Massa Marittima (Gr)”. È possibile partecipare inviando fino a tre opere diverse, anche nello stesso pacco.

All’interno del pacco dovrà essere inserita – pena l’esclusione dal concorso – una lettera di accompagnamento dove si comunica l’indirizzo e-mail sul quale autore/autrici e/o editori vogliono ricevere le informazioni sul concorso (selezione in cinquina, esiti della votazione, etc.) e una dichiarazione con la quale si accettano le regole del concorso e si manifesta la disponibilità dell’autore o dell’autrice ad essere presente a Massa Marittima in occasione della premiazione, prevista il 28 e 29 maggio 2026.

Le opere inviate devono essere presenti nel catalogo dell’editore, dotate di Isbn e facilmente reperibili in libreria, a prescindere dall’anno di edizione.

Verranno accettate solo opere di autori o autrici che scrivono in italiano. I partecipanti al concorso sono invitati anche a mettere “Mi piace” alla pagina Facebook della biblioteca comunale “Gaetano Badii” https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleGaetanoBadii e alla pagina Instagram @bibliotecabadi, dove verranno inserite in tempo reale tutte le comunicazioni riguardanti il premio “Scelto da noi”.

La prima selezione delle opere verrà fatta dalla commissione, che entro fine settembre 2025 individuerà la cinquina di opere finaliste. Potranno essere selezionati anche più titoli della stessa casa editrice o dello stesso autore. Entro due settimane dalla comunicazione dovranno essere inviate altre 6 copie dell’opera selezionata.

Nell’anno scolastico 2025/2026 200 alunni leggeranno la cinquina di libri e voteranno. Ci sarà un vincitore della sezione “Scelto da noi” e uno della sezione “Scelto da noi Junior”. A ciascun vincitore andrà un premio di 1000 euro.

Il bando integrale è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/11/Al-via-la-32–edizione-del-premio-letterario–Scelto-da-noi-.html