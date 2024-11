Festa della Toscana: un menu a tema nelle scuole per celebrare tradizione e storia

Grosseto. Il 30 novembre si celebra la Festa della Toscana, una data che richiama un momento chiave della storia moderna, quello dell’abolizione della pena capitale avvenuta per la prima volta al mondo proprio in Toscana nel 1786.

Per festeggiare la ricorrenza, l’assessorato all’istruzione del Comune di Grosseto ha deciso, in collaborazione con la Camst, di proporre un menu a tema in tutte le scuole statali proponendo piatti che richiamano la tradizione della nostra terra e il valore della condivisione.

Un menu che spazia dal grande classico piatto di pasta e fagioli, all’arista toscana in porchetta, spicchi di patate al forno e biscottone toscano.

“La Festa della Toscana – evidenziano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – non è solo un’occasione per ricordare questo traguardo storico, ma è anche un momento che unisce i toscani in una riflessione sui diritti umani e sui valori che hanno ispirato questa conquista, rinnovando l’impegno verso un mondo più giusto e umano”.