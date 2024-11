Efficientamento energetico: continuano i lavori per sostituire tutti gli infissi alla scuola primaria

Gavorrano (Grosseto). Il 17 ottobre sono iniziati i lavori per l’efficientamento energetico della scuola primaria di via Bologna, a Caldana.

Le opere consistono nella realizzazione di un cappotto esterno e nella sostituzione di tutti gli infissi dell’edificio, per migliorare le prestazioni termiche della struttura.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 159.769,44 euro, coperto per 70.000,00, attraverso il contributo concesso dal Ministero degli Interni, per 65.274,50 euro accedendo al cosiddetto “Conto termico” e per 24.494,94 euro dal bilancio comunale.

I lavori hanno durata prevista di 90 giorni e quindi si dovrebbero concludere il 15 gennaio 2025.

La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori è la cooperativa De Vito di Grosseto, il progetto esecutivo è stato redatto dalla Azzero Co2 con sede a Roma, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’ingegner Antonio Mazzinghi.

“La prima ipotesi progettuale, del costo di 70.000,00 euro, prevedeva un intervento limitato che non avrebbe avuto un impatto significativo sul risparmio energetico dell’edificio. Abbiamo quindi preferito attendere, approvando un progetto più ampio che permettesse un efficientamento ottimale e attingendo a varie forme di finanziamento che non erano immediatamente disponibili – spiega il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri -. Inoltre, con i 70.000 euro, che sarebbero stati persi se non utilizzati nei tempi consentiti, lo scorso anno è stata effettuata la sostituzione degli infissi della primaria di Bagno di Gavorrano”.

“Questo intervento si somma ai moltissimi altri che in questi anni sono stati completati o che sono in corso di ultimazione, tutti indirizzati alla valorizzazione, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale“, aggiunge l’assessore Tonini.